Заработки в Украине: сколько трудовых мигрантов в стране и где они находят работу

Заработки в Украине: сколько трудовых мигрантов в стране и где они находят работу

Чаще всего иностранцы работают в такси или службах доставки.

За последние два года более 70 тыс. мигрантов приехали на заработки в Украину, но это только официальные данные. Работают в службах такси или курьерами — там, где знание языка не является на первом месте.

Что привлекает трудовых мигрантов в Украине и кем они здесь работают — в сюжете Сніданку з 1+1.

За прошедшие два года в Украину приехали более 70 тыс. мигрантов — это официальные данные Госкомстата. Больше всего их из Азии — Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана: около 36 тыс. человек. Впрочем, точное количество сказать невозможно, потому что приезжают они как туристы, а работать устраиваются на неофициальные работы.

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Експерт с рынка труда Мария Аббдулина говорит, что количество иностранных работников с каждым годом будет расти: "Чем дальше — тем больше Украина будет привлекательной для людей из других стран. Украина тоже имеет очень большой кадровый голод на сегодняшний день. Кроме того, продолжается значительный отток из Украины, продолжается сокращение населения, сокращение рождаемости. Для Украины становиться все большей проблемой, как закрывать собственные рабочие места".



Кроме работы в такси, трудовым мигрантам легко будет найти работу в сфере доставки, а еще в строительной сфере, а также разнорабочие, не требующие квалификации и знания языка



Если в такси заработок зависит от количества выполненных заказов, то в работах, где есть ставка иностранцам, удается заработать около 12 тыс. гривен. По словам Марии Аббдулиной, их это устраивает. К слову, если речь идет об Азии, то в своих странах они бы зарабатывали втрое меньше.

Что привлекает трудовых мигрантов в Украине и в каких отраслях они создают конкуренцию

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