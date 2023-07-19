"Зарево, взрыв и тишина": одесситка эмоционально рассказала о ночной атаке на город

В ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку по Одесской области. Били и ракетами, и беспилотниками.
Жительница Одессы Ольга Христова рассказала о ночном ракетном ударе по городу 19 июля.
Своими эмоциями от пережитого она поделилась в "Сніданку з 1+1".
"У меня не хватает слов, чтобы передать свои эмоции. Около 2:00 ночи я проснулась от тревоги, подошла к окну, были слышны взрывы, и в то время, когда мне хотелось посмотреть в окно, я не смогла открыть жалюзи и вернулась в кровать И в это время было огромное зарево, взрыв и тишина... Несколько секунд мы просто молча лежали, прикасались друг к другу, чтобы понять все ли окей с телами, способны ли мы и двигаться. поднялись, начали как-то хаотично собираться и вышли", — рассказала очевидица.
Ракетная атака на Одессу 19 июля: что известно
Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны сбили 37 воздушных целей.
Больше всего досталось Одесщине. Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области.
В течение ночи российские оккупанты применили береговой ракетный комплекс из аннексированного Крыма и ударили по Одесской области "Ониксами". Кроме того, стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136".
Взрывной волной повредило немало домов. Там вылетели окна и двери. Кроме того, в Одесском районе произошло попадание в промышленный объект, повреждены также два складских помещения в разных локациях: с табаком и фейерверками. Пока известно о нескольких раненых.
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