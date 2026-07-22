Зарплата до 460 тысяч гривен: сколько получают в ВСУ в 2026 году и какие вакансии

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В 2026 году денежное довольствие военнослужащих ВСУ может достигать 460 тысяч гривен в месяц. Речь идет не только о базовых выплатах, но и о дополнительных вознаграждениях за выполнение боевых задач, участие в штурмовых действиях, пребывании на передовой, лечении после ранения и других условиях службы.

Силы обороны активно ищут новых военнослужащих: от операторов БПЛА и водителей до логистов, медиков и ИТ-специалистов. В настоящее время доступно более 15 тысяч вакансий. ТСН.ua рассказывает, сколько получают военные, из чего состоит денежное довольствие и кого ищут в армию.

Сколько платят в ВСУ

В армии вместо понятия «зарплата» используется термин денежное довольствие. Его малый размер зависит от типа договора.

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Не менее 30 000 грн — для военнослужащих, подписавших новый контракт на два года

Не менее 40 000 грн — для контрактов на 10 и 14 месяцев, а также краткосрочных контрактов для уволенных со службы сроком на 6 месяцев.

20 000 грн — базовое денежное довольствие солдата

10 000 грн — дополнительное вознаграждение, если военный не получает других доплат

Фактическая сумма может быть больше, ведь она зависит от воинского звания, должности, места службы, участия в боевых действиях, а также вида и рода войск.

«Боевые» выплаты: за что доплачивают

Весомой частью денежного довольствия являются дополнительные вознаграждения, которые военные называют «боевыми». В 2026 году их размер зависит от типа контракта и задач, выполняемых военнослужащим.

Пехотно-штурмовой контракт

10 000 грн в день — за пребывание на боевых позициях

20 000 грн в день — за участие в действиях по восстановлению своих позиций, в частности, разведке, эвакуации, уничтожении малых групп противника и возвращении позиций

40 000 грн за день — за участие в штурмовых действиях

Новый боевой и базовый контракты

100 000 грн — для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на передовой. Также эта сумма сохраняется во время лечения после ранения, пребывания в плену или пропажи без вести.

50 000 грн — для тех, кто выполняет боевые или специальные задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой

30 000 грн — для военных, выполняющих задания по боевым приказам вне передовой

Если военнослужащий выполняет задачи первой линии, выплаты начисляются по принципу пехотно-штурмового контракта.

Зарплаты военных: как сумма может достигать 460 тысяч гривен

Максимальный размер денежного довольствия может достигать 460 000 грн благодаря сочетанию базового обеспечения и высоких дополнительных выплат за участие в штурмовых действиях.

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Например, военный может получать:

базовое денежное довольствие

100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях

10 000, 20 000 или 40 000 грн за отдельные дни выполнения штурмовых или специальных задач

Денежная помощь военнослужащим

ВСУ также предусматривают несколько видов единовременной денежной помощи:

Для оздоровления — раз в год в размере месячного денежного довольствия, но не менее 20 000 грн

Для решения социально-бытовых вопросов — в случае заболевания, ранения военного или членов его семьи, когда требуется хирургическое вмешательство или химиотерапия

После заключения первого контракта — от 27 000 до 33 000 грн в зависимости от звания. По некоторым новым контрактам эта помощь может выплачиваться несколько раз.

«Контракт 18–24»: кто может получить дополнительный миллион гривен

Для участников программы «Контракт 18–24» предусмотрено дополнительное вознаграждение 1 млн грн:

200 000 грн — после подписания контракта

300 000 грн — после прохождения подготовки

500 000 грн — после завершения контракта

Когда начинают выплачивать денежное довольствие

Первое денежное довольствие военнослужащий получает уже через месяц после мобилизации или подписания контракта. Выплата поступает одним начислением — у ВСУ нет разделения на аванс и основную зарплату.

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Гарантированный минимум с июля 2026 года

С июля 2026 для военных, которые не участвуют в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления, вводится дополнительное вознаграждение 10 000 грн.

Ее цель — обеспечить минимальный доход 30 000 грн в месяц даже для тех, кто служит в тылу.

Например, автомеханик в тыловой мастерской будет получать:

20 000 грн — основное денежное довольствие

10 000 грн — дополнительное вознаграждение

Итого — не менее 30 000 грн в месяц, если он исполнял обязанности службы в течение всего месяца.

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Сколько платят воинам ВСУ во время отпуска

Дополнительное вознаграждение 10 000 грн. не начисляется во время отпуска. В этот период за военнослужащим сохраняется только основное денежное довольствие.

Это касается:

ежегодного основного отпуска — от 30 дней

отпуска по семейным обстоятельствам — до 10 дней

дополнительного отпуска для УБД и лиц с инвалидностью в результате войны — 14 дней

отпуска после освобождения из плена — 90 дней

отпуска для лечения — на срок, определенный ВЛК

Выплаты во время лечения

Во время лечения по болезни или ранению военные получают основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение 10 000 грн, если не имеют права на большую доплату — 30 000, 50 000 или 100 000 грн.

Если ранение связано с защитой родины и подтверждено справкой формы 5, военный получает 100 000 грн в месяц дополнительно к основному денежному обеспечению.

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Эта выплата сохраняется:

во время стационарного лечения, в том числе за границей

после выписки, если военного отправляют в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением

Какие вакансии есть в Силах обороны

На данный момент в Силах обороны доступно более 15 082 вакансий. Среди самых популярных направлений — БПЛА, логистика, ПВО, артиллерия, водительские специальности, медицина, ИТ и т.д.

Наружный пилот/оператор БПЛА

Например, 92-я отдельная штурмовая бригада им. Ивана Сирко ищет операторов беспилотников.

Обязанности:

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подготовка и обслуживание БПЛА

управление дронами и планирование миссий

обеспечение связи и взаимодействие с подразделениями

анализ операций

Условия:

для кандидатов 18-24 лет — контракт на 2 года

1 000 000 грн. в год (200 000 грн. сразу после подписания и 800 000 грн. двумя частями)

дополнительно — до 120 000 грн ежемесячно и доплаты за боевые задания

компенсация жилья и усиленная подготовка

Водитель-заправщик

95-й отдельный батальон поддержки ищет водителей-заправщиков.

Требования:

возраст от 20 до 50 лет

водительские права категорий B, C

готовность работать в зоне боевых действий

Условия:

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денежное довольствие от 31 000 до 121 000 грн в зависимости от места выполнения заданий

обучение перед началом службы

возможные курсы за границей

ежегодный отпуск 30 суток

Логист

Батальон «Кайрос» 414 ОБрБпс «Птицы Мадяра» ищет логистов.

Обязанности:

организация логистических процессов

контроль учета и хранения имущества

планирование потребностей в материально-технических средствах

ведение документации

Условия:

денежное довольствие от 50 000 грн

бесплатное лечение

15 дней официального отпуска каждые 6 месяцев

возможность службы для кандидатов со статусом СЗЧ после прохождения всех законных процедур

Медсестра/медбрат

422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe ищет медицинских работников.

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Требования:

базовое или неполное высшее медицинское образование

сержантское звание

опыт работы по специальности будет преимуществом

Условия:

от 20 000 грн основного обеспечения

дополнительное вознаграждение 30 000 грн за выполнение задач и боевых распоряжений

социальные гарантии в соответствии с законодательством

Водитель подразделения ПВО

Зенитный ракетный дивизион «Пришельцы» 115 ОМБр ищет водителей.

Условия:

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денежное довольствие от 51 000 до 121 000 грн

обеспечение вещевым имуществом

медицинское обеспечение

статус участника боевых действий

Tech Lead/Solutions Architect

13-я бригада НГУ «Хартия» ищет ИТ-специалиста на должность Tech Lead/Solutions Architect.

Требования:

опыт проектирования distributed systems

знание cloud / Kubernetes

опыт лидерства технической команды

Условия:

30 000 грн базового обеспечения

дополнительные выплаты до 50 000 грн в зависимости от условий службы

служба в городе Харьков

NLP Engineer

Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ ищет NLP Engineer.

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Требования:

от 3 лет опыта в Data Science/ML/NLP

знание Python, PyTorch, transformers

опыт работы с векторным поиском и LLM

Условия:

контракт до конца военного положения

работа в офисе в Киеве 5 дней в неделю

полиграф на финальном этапе отбора

Где искать вакансии в ВСУ

Актуальные вакансии в Силах обороны можно просмотреть на официальном сайте army.gov.ua, где доступно 15 082 вакансии.

А также на платформе для поиска работы Work.ua, где размещено 13 781 вакансию для службы в ВСУ.

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