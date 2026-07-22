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Зарплата до 460 тысяч гривен: сколько получают в ВСУ в 2026 году и какие вакансии
Сколько получают военные ВСУ, из чего состоит денежное довольствие и кого ищут в армию.
В 2026 году денежное довольствие военнослужащих ВСУ может достигать 460 тысяч гривен в месяц. Речь идет не только о базовых выплатах, но и о дополнительных вознаграждениях за выполнение боевых задач, участие в штурмовых действиях, пребывании на передовой, лечении после ранения и других условиях службы.
Силы обороны активно ищут новых военнослужащих: от операторов БПЛА и водителей до логистов, медиков и ИТ-специалистов. В настоящее время доступно более 15 тысяч вакансий. ТСН.ua рассказывает, сколько получают военные, из чего состоит денежное довольствие и кого ищут в армию.
Сколько платят в ВСУ
В армии вместо понятия «зарплата» используется термин денежное довольствие. Его малый размер зависит от типа договора.
Не менее 30 000 грн — для военнослужащих, подписавших новый контракт на два года
Не менее 40 000 грн — для контрактов на 10 и 14 месяцев, а также краткосрочных контрактов для уволенных со службы сроком на 6 месяцев.
20 000 грн — базовое денежное довольствие солдата
10 000 грн — дополнительное вознаграждение, если военный не получает других доплат
Фактическая сумма может быть больше, ведь она зависит от воинского звания, должности, места службы, участия в боевых действиях, а также вида и рода войск.
«Боевые» выплаты: за что доплачивают
Весомой частью денежного довольствия являются дополнительные вознаграждения, которые военные называют «боевыми». В 2026 году их размер зависит от типа контракта и задач, выполняемых военнослужащим.
Пехотно-штурмовой контракт
10 000 грн в день — за пребывание на боевых позициях
20 000 грн в день — за участие в действиях по восстановлению своих позиций, в частности, разведке, эвакуации, уничтожении малых групп противника и возвращении позиций
40 000 грн за день — за участие в штурмовых действиях
Новый боевой и базовый контракты
100 000 грн — для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на передовой. Также эта сумма сохраняется во время лечения после ранения, пребывания в плену или пропажи без вести.
50 000 грн — для тех, кто выполняет боевые или специальные задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой
30 000 грн — для военных, выполняющих задания по боевым приказам вне передовой
Если военнослужащий выполняет задачи первой линии, выплаты начисляются по принципу пехотно-штурмового контракта.
Зарплаты военных: как сумма может достигать 460 тысяч гривен
Максимальный размер денежного довольствия может достигать 460 000 грн благодаря сочетанию базового обеспечения и высоких дополнительных выплат за участие в штурмовых действиях.
Например, военный может получать:
базовое денежное довольствие
100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях
10 000, 20 000 или 40 000 грн за отдельные дни выполнения штурмовых или специальных задач
Денежная помощь военнослужащим
ВСУ также предусматривают несколько видов единовременной денежной помощи:
Для оздоровления — раз в год в размере месячного денежного довольствия, но не менее 20 000 грн
Для решения социально-бытовых вопросов — в случае заболевания, ранения военного или членов его семьи, когда требуется хирургическое вмешательство или химиотерапия
После заключения первого контракта — от 27 000 до 33 000 грн в зависимости от звания. По некоторым новым контрактам эта помощь может выплачиваться несколько раз.
«Контракт 18–24»: кто может получить дополнительный миллион гривен
Для участников программы «Контракт 18–24» предусмотрено дополнительное вознаграждение 1 млн грн:
200 000 грн — после подписания контракта
300 000 грн — после прохождения подготовки
500 000 грн — после завершения контракта
Когда начинают выплачивать денежное довольствие
Первое денежное довольствие военнослужащий получает уже через месяц после мобилизации или подписания контракта. Выплата поступает одним начислением — у ВСУ нет разделения на аванс и основную зарплату.
Гарантированный минимум с июля 2026 года
С июля 2026 для военных, которые не участвуют в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления, вводится дополнительное вознаграждение 10 000 грн.
Ее цель — обеспечить минимальный доход 30 000 грн в месяц даже для тех, кто служит в тылу.
Например, автомеханик в тыловой мастерской будет получать:
20 000 грн — основное денежное довольствие
10 000 грн — дополнительное вознаграждение
Итого — не менее 30 000 грн в месяц, если он исполнял обязанности службы в течение всего месяца.
Сколько платят воинам ВСУ во время отпуска
Дополнительное вознаграждение 10 000 грн. не начисляется во время отпуска. В этот период за военнослужащим сохраняется только основное денежное довольствие.
Это касается:
ежегодного основного отпуска — от 30 дней
отпуска по семейным обстоятельствам — до 10 дней
дополнительного отпуска для УБД и лиц с инвалидностью в результате войны — 14 дней
отпуска после освобождения из плена — 90 дней
отпуска для лечения — на срок, определенный ВЛК
Выплаты во время лечения
Во время лечения по болезни или ранению военные получают основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение 10 000 грн, если не имеют права на большую доплату — 30 000, 50 000 или 100 000 грн.
Если ранение связано с защитой родины и подтверждено справкой формы 5, военный получает 100 000 грн в месяц дополнительно к основному денежному обеспечению.
Эта выплата сохраняется:
во время стационарного лечения, в том числе за границей
после выписки, если военного отправляют в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением
Какие вакансии есть в Силах обороны
На данный момент в Силах обороны доступно более 15 082 вакансий. Среди самых популярных направлений — БПЛА, логистика, ПВО, артиллерия, водительские специальности, медицина, ИТ и т.д.
Наружный пилот/оператор БПЛА
Например, 92-я отдельная штурмовая бригада им. Ивана Сирко ищет операторов беспилотников.
Обязанности:
подготовка и обслуживание БПЛА
управление дронами и планирование миссий
обеспечение связи и взаимодействие с подразделениями
анализ операций
Условия:
для кандидатов 18-24 лет — контракт на 2 года
1 000 000 грн. в год (200 000 грн. сразу после подписания и 800 000 грн. двумя частями)
дополнительно — до 120 000 грн ежемесячно и доплаты за боевые задания
компенсация жилья и усиленная подготовка
Водитель-заправщик
95-й отдельный батальон поддержки ищет водителей-заправщиков.
Требования:
возраст от 20 до 50 лет
водительские права категорий B, C
готовность работать в зоне боевых действий
Условия:
денежное довольствие от 31 000 до 121 000 грн в зависимости от места выполнения заданий
обучение перед началом службы
возможные курсы за границей
ежегодный отпуск 30 суток
Логист
Батальон «Кайрос» 414 ОБрБпс «Птицы Мадяра» ищет логистов.
Обязанности:
организация логистических процессов
контроль учета и хранения имущества
планирование потребностей в материально-технических средствах
ведение документации
Условия:
денежное довольствие от 50 000 грн
бесплатное лечение
15 дней официального отпуска каждые 6 месяцев
возможность службы для кандидатов со статусом СЗЧ после прохождения всех законных процедур
Медсестра/медбрат
422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe ищет медицинских работников.
Требования:
базовое или неполное высшее медицинское образование
сержантское звание
опыт работы по специальности будет преимуществом
Условия:
от 20 000 грн основного обеспечения
дополнительное вознаграждение 30 000 грн за выполнение задач и боевых распоряжений
социальные гарантии в соответствии с законодательством
Водитель подразделения ПВО
Зенитный ракетный дивизион «Пришельцы» 115 ОМБр ищет водителей.
Условия:
денежное довольствие от 51 000 до 121 000 грн
обеспечение вещевым имуществом
медицинское обеспечение
статус участника боевых действий
Tech Lead/Solutions Architect
13-я бригада НГУ «Хартия» ищет ИТ-специалиста на должность Tech Lead/Solutions Architect.
Требования:
опыт проектирования distributed systems
знание cloud / Kubernetes
опыт лидерства технической команды
Условия:
30 000 грн базового обеспечения
дополнительные выплаты до 50 000 грн в зависимости от условий службы
служба в городе Харьков
NLP Engineer
Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ ищет NLP Engineer.
Требования:
от 3 лет опыта в Data Science/ML/NLP
знание Python, PyTorch, transformers
опыт работы с векторным поиском и LLM
Условия:
контракт до конца военного положения
работа в офисе в Киеве 5 дней в неделю
полиграф на финальном этапе отбора
Где искать вакансии в ВСУ
Актуальные вакансии в Силах обороны можно просмотреть на официальном сайте army.gov.ua, где доступно 15 082 вакансии.
А также на платформе для поиска работы Work.ua, где размещено 13 781 вакансию для службы в ВСУ.