Зарплата врача — от 20 тысяч: в "Слуге народа" рассказали, сколько будут зарабатывать медики в 2022 году

Зарплата врача — от 20 тысяч: в "Слуге народа" рассказали, сколько будут зарабатывать медики в 2022 году

Через год в президентской фракции парламента обещают поднять зарплату учителям.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственном бюджете-2022.

Соответствующие цифры он объявил 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По словам главы президентской фракции в парламенте, согласно государственному бюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала составит 13 тысяч гривен, а минимальная зарплата врача будет 20 тысяч гривен.

"В 2023 году мы сделаем то же с учителями — мы понимаем эту необходимость", — заверил Давид Арахамия.

Напомним, в Минфине уверяют, что Госбюджет-2022 предусматривает достаточно средств для финансирования всех приоритетных нужд государств.

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