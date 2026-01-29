Зарплаты 2026: кому повысили и когда ожидать нового увеличения выплат

В Украине повысили зарплаты в Украине повысили зарплаты

Реклама

Масштабная реформа оплаты труда в государственном секторе, стартовавшая в этом году, вызвала неоднозначную реакцию. Хотя для врачей и учителей суммы в расчетах существенно выросли, миллионы других работников бюджетной сферы почувствовали лишь символическую прибавку.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

Приоритеты войны: врачи, учителя и соцменеджеры

По статистике, значительное повышение зарплат ощутили лишь 38-40% бюджетников. Для остальных — представителей культуры, науки и технического персонала — прибавка составила скромные 600-900 грн.

Реклама

Как пояснил в комментарии ТСН.ua эксперт Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин, государство было вынуждено расставлять жесткие приоритеты.

Олег Пендзин, эксперт: «Государство, к сожалению, не может в условиях войны одинаково значительно поднять зарплаты всем своим работникам. Начали с самых необходимых для общества профессий — врачей и учителей. Это было нужно, чтобы привлечь молодые кадры и удержать опытных специалистов».

Эксперт также подчеркнул необходимость высоких зарплат для социальных менеджеров. По его словам, это вызов времени, ведь в Украине растет количество ветеранов, которые нуждаются в профессиональной реабилитации и сопровождении.

«Выживание» культуры и науки

Для тех, кто не попал в «приоритетный список», ситуация остается сложной. Ученые и работники культуры фактически вынуждены искать дополнительные заработки или рассчитывать на государственные субсидии.

Реклама

Олег Пендзин, эксперт: «Остальным бюджетникам повысили незначительно. Фактически они и дальше вынуждены сами выживать или получать помощь от государства».

Когда ждать следующий этап?

Несмотря на избирательность нынешней реформы, экономисты смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. По мнению Олега Пендзина, это повышение — не последнее. В следующих очередях правительство должно обратить внимание именно на тех, кого в этот раз обошли вниманием.

Больше читайте в материале: Повышение зарплат-2026: кто стал новым «средним» классом в Украине