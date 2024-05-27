Зарплаты более 70 тысяч гривен: какая работа наиболее высокооплачиваемая в Украине

Где искать хорошую работу в Украине.
Самые высокие зарплаты в Украине, около 70 тысяч гривен, получают специалисты в сфере информационных технологий и военные. Больше всего работникам платят в Киеве — средняя зарплата по состоянию на май 2024 составляет 23 500 грн.
Об этом свидетельствует медиана заработных плат по данным более 70 тысяч вакансий, размещенных на сайте по поиску работы Work.ua за последние три месяца.
Самые высокие зарплаты в Украине: список вакансий
В 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Украине входят:
- Программист 1C — 70 000 грн
- Оператор БПЛА — 70 000 грн
- Ортодонт — 65 000 грн
- Team leader — 62 500 грн
- Директор по маркетингу — 60 000 грн
- Топ-менеджер — 60 000 грн
- DevOps engineer — 57 000 грн
- Стоматолог — 55 000 грн
- Руководитель отдела продаж — 55 000 грн
- Программист PHP — 55 000 грн
Работа в Киеве
Около 50 000 гривен в месяц получают директор СТО, финансовый директор, back end программист, брокер, риэлтор, media buyer, автомаляр, директор филиала, тонировщик, ортопед, главный врач и водитель-международник.
Средняю зарплату, около 23 500 грн, в столице получают фармацевты, полицейские, копирайтеры, курьеры с авто, слесари, повара, экспедиторы, редакторы.
В среднем 15 000 грн в месяц в столице зарабатывает посудомойщица, горничная, парковщик, охранник, педагог раннего развития, няня, оператор АЗС.
Наименьшую зарплату в Киеве получает оператор квест-комнаты – 13 000 грн, уборщица – 12 500 грн, ассистент ветеринарного врача – 12500 грн, санитарка – 12 000 грн, маркировщик – 11 000 грн, вахтер – 8 000 грн.
Где искать хорошую работу в Украине.
Самая средняя зарплата средняя зарплата — в Киеве, она составляет 23 500 гривен. В других регионах работники получают:
- Днепр — 20 000 грн
- Львов — 21 300 грн
- Ужгород — 20 000 грн
- Одесса — 20 000 грн
- Ивано-Франковск — 19 500 грн
- Харьков — 18 300 грн
- Черкассы — 18 000 грн
- Хмельницкий — 18 000 грн
- Житомир — 17 500 грн
- Полтава — 17 500 грн
- Николаев — 17 500 грн
- Запорожье — 17 000 грн
Вакансии в Силах обороны Украины
Подразделения Сил обороны Украины ищут более 4600 кандидатов на сайте по поиску работы на как боевые, так и не боевые специальности. Наибольшую среднюю зарплату предлагают операторам БПЛА – 70 000 грн. На других вакансиях зарплаты такие:
- Пилот — 45 000 грн
- Сапер — 36 000 грн
- Связист — 35 000 грн
- Инженер дронов — 35 000 грн
- Стрелец — 26 500 грн
- Военнослужащий — 23 000 грн
Впрочем, размер денежного довольствия в армии зависит от поставленной задачи и места службы и может быть значительно больше.
Работа, где есть бронирование работников
Напомним, сайт по поиску работы Work.ua создал отдельный раздел и фильтр с вакансиями компаний, дающих бронирование от мобилизации. Больше всего вакансий с бронированием есть в сфере строительства, логистики, рабочих специальностей. Однако есть и неожиданные сферы, такие как маркетинг, делопроизводство и дизайн.
Среди компаний, бронирующих работников, в частности, есть "Сильпо", "Фора", "Укрпочта", "Новая Почта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта" К примеру, "Сильпо" и "Фора" предлагают бронирование кассирам.
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