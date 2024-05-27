Зарплаты более 70 тысяч гривен: какая работа наиболее высокооплачиваемая в Украине

Где искать хорошую работу в Украине.

Самые высокие зарплаты в Украине, около 70 тысяч гривен, получают специалисты в сфере информационных технологий и военные. Больше всего работникам платят в Киеве — средняя зарплата по состоянию на май 2024 составляет 23 500 грн.

Об этом свидетельствует медиана заработных плат по данным более 70 тысяч вакансий, размещенных на сайте по поиску работы Work.ua за последние три месяца.

Самые высокие зарплаты в Украине: список вакансий

В 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Украине входят:

Программист 1C — 70 000 грн

Оператор БПЛА — 70 000 грн

Ортодонт — 65 000 грн

Team leader — 62 500 грн

Директор по маркетингу — 60 000 грн

Топ-менеджер — 60 000 грн

DevOps engineer — 57 000 грн

Стоматолог — 55 000 грн

Руководитель отдела продаж — 55 000 грн

Программист PHP — 55 000 грн

Работа в Киеве

Около 50 000 гривен в месяц получают директор СТО, финансовый директор, back end программист, брокер, риэлтор, media buyer, автомаляр, директор филиала, тонировщик, ортопед, главный врач и водитель-международник.

Средняю зарплату, около 23 500 грн, в столице получают фармацевты, полицейские, копирайтеры, курьеры с авто, слесари, повара, экспедиторы, редакторы.

В среднем 15 000 грн в месяц в столице зарабатывает посудомойщица, горничная, парковщик, охранник, педагог раннего развития, няня, оператор АЗС.

Наименьшую зарплату в Киеве получает оператор квест-комнаты – 13 000 грн, уборщица – 12 500 грн, ассистент ветеринарного врача – 12500 грн, санитарка – 12 000 грн, маркировщик – 11 000 грн, вахтер – 8 000 грн.

Где искать хорошую работу в Украине.

Самая средняя зарплата средняя зарплата — в Киеве, она составляет 23 500 гривен. В других регионах работники получают:

Днепр — 20 000 грн

Львов — 21 300 грн

Ужгород — 20 000 грн

Одесса — 20 000 грн

Ивано-Франковск — 19 500 грн

Харьков — 18 300 грн

Черкассы — 18 000 грн

Хмельницкий — 18 000 грн

Житомир — 17 500 грн

Полтава — 17 500 грн

Николаев — 17 500 грн

Запорожье — 17 000 грн

Вакансии в Силах обороны Украины

Подразделения Сил обороны Украины ищут более 4600 кандидатов на сайте по поиску работы на как боевые, так и не боевые специальности. Наибольшую среднюю зарплату предлагают операторам БПЛА – 70 000 грн. На других вакансиях зарплаты такие:

Пилот — 45 000 грн

Сапер — 36 000 грн

Связист — 35 000 грн

Инженер дронов — 35 000 грн

Стрелец — 26 500 грн

Военнослужащий — 23 000 грн

Впрочем, размер денежного довольствия в армии зависит от поставленной задачи и места службы и может быть значительно больше.

Работа, где есть бронирование работников

Напомним, сайт по поиску работы Work.ua создал отдельный раздел и фильтр с вакансиями компаний, дающих бронирование от мобилизации. Больше всего вакансий с бронированием есть в сфере строительства, логистики, рабочих специальностей. Однако есть и неожиданные сферы, такие как маркетинг, делопроизводство и дизайн.

Среди компаний, бронирующих работников, в частности, есть "Сильпо", "Фора", "Укрпочта", "Новая Почта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта" К примеру, "Сильпо" и "Фора" предлагают бронирование кассирам.

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