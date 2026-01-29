Зарплаты медиков резко выросли: сколько зарабатывают врачи, медсестры и санитарки

В Украине выросли зарплаты медиков / © unsplash.com

Украинские медики, которых в стране насчитывается почти полмиллиона, получили самый масштабный прирост заработных плат за последние годы. Правительство отказалось от устаревших расчетов через коэффициенты Единой тарифной сетки и внедрило фиксированную «минимальную планку».

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Зарплаты медиков

Отныне зарплата медика за полную нагрузку (одну ставку) не может быть ниже установленного государством уровня:

Врачи: Минимальная планка установлена на уровне 35 000 грн (брутто). После уплаты налогов медик получит не менее 26 950 грн , что на 11 550 грн больше , чем в прошлом году.

Средний персонал (медсестры, фельдшеры): Минималка составляет 25 000 грн . На руки — 19 250 грн (прирост составил +8 855 грн ).

Младший персонал (младшие медсестры и медбратья): Не менее 15 000 грн, что гарантирует 11 500 грн на руки (+3 400 грн).

Выплаты в зоне боевых действий

Для медиков, которые работают в зонах возможных боевых действий, установлены повышенные лимиты. Там минимальная планка для врача составляет 40 000 грн, а для медицинской сестры — 30 000 грн.

Откуда деньги?

Обеспечить такой стремительный рост удалось благодаря пересмотру тарифов на медицинские услуги, которые государство оплачивает через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Благодаря принципу «деньги ходят за пациентом», финансовый ресурс для высоких зарплат получили не только столичные клиники, но и обычные районные больницы.

