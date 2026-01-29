ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
454
Время на прочтение
2 мин

Зарплаты учителей рекордно выросли: кто из педагогов получает 30 тысяч гривен

В Украине выросли зарплаты у учителей и преподавателей.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Украине выросли зарплаты у учителей

В Украине выросли зарплаты у учителей / © Pexels

В Украине, где насчитывается более 400 тысяч работников образования, начался новый этап финансовой поддержки педагогов. Согласно постановлению Кабмина №1749, должностные оклады преподавателей выросли сразу на 30%. Такое существенное обновление стало возможным благодаря новому базовому тарифу Единой тарифной сетки (ЕТС) и специальному коэффициенту. Кроме того, введена совершенно новая доплата.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Кого касается повышение?

Рост выплат охватывает почти все звенья образовательной сферы:

  • Учителей школ, гимназий и лицеев;

  • Воспитателей детских садов;

  • Преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования;

  • Педагогов внешкольного образования (кружки, секции);

  • Преподавателей высших учебных заведений.

Доплата «за устойчивость»: новации 2026 года

Важным нововведением стала фиксированная доплата «за стойкость». Она составляет 2600 грн для большинства регионов, а у педагогов, работающих в прифронтовой зоне, эта сумма удваивается — до 5200 грн.

Кошелек учителя: от начинающего до профи

По новым расчетам, финансовое состояние педагогов изменилось так:

  1. Начинающий учитель (10 разряд): Теперь получает 15 800 грн брутто. «Чистыми» на руки это около 12 200 грн, что на 4100 грн больше, чем в прошлом году.

  2. Учитель высшей категории (14 разряд): Таких в Украине почти половина (47%). Их зарплата выросла до 32 000 грн (в прифронтовой зоне — 35 000 грн). После уплаты налогов это ориентировочно 25-27 тыс. грн, что на 6-8 тысяч больше показателей 2025 года.

А что в высшей школе?

Преподаватели университетов также получили перерасчет:

  • Ассистент без ученой степени (16 разряд): Доход вырос до 13 500 грн (+3400 грн).

  • Профессор, доктор наук (20 разряд): Будет получать до 33 200 грн, что на 6900 грн больше, чем раньше.

В Министерстве образования отмечают, что это повышение является частью стратегии сохранения кадрового потенциала страны в условиях продолжающейся войны и особого периода.

Больше читайте в материале: Повышение зарплат-2026: кто стал новым «средним» классом в Украине

Дата публикации
Количество просмотров
454
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie