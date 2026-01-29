Зарплаты учителей рекордно выросли: кто из педагогов получает 30 тысяч гривен

В Украине выросли зарплаты у учителей / © Pexels

Реклама

В Украине, где насчитывается более 400 тысяч работников образования, начался новый этап финансовой поддержки педагогов. Согласно постановлению Кабмина №1749, должностные оклады преподавателей выросли сразу на 30%. Такое существенное обновление стало возможным благодаря новому базовому тарифу Единой тарифной сетки (ЕТС) и специальному коэффициенту. Кроме того, введена совершенно новая доплата.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Кого касается повышение?

Рост выплат охватывает почти все звенья образовательной сферы:

Реклама

Учителей школ, гимназий и лицеев;

Воспитателей детских садов;

Преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования;

Педагогов внешкольного образования (кружки, секции);

Преподавателей высших учебных заведений.

Доплата «за устойчивость»: новации 2026 года

Важным нововведением стала фиксированная доплата «за стойкость». Она составляет 2600 грн для большинства регионов, а у педагогов, работающих в прифронтовой зоне, эта сумма удваивается — до 5200 грн.

Кошелек учителя: от начинающего до профи

По новым расчетам, финансовое состояние педагогов изменилось так:

Начинающий учитель (10 разряд): Теперь получает 15 800 грн брутто. «Чистыми» на руки это около 12 200 грн, что на 4100 грн больше, чем в прошлом году. Учитель высшей категории (14 разряд): Таких в Украине почти половина (47%). Их зарплата выросла до 32 000 грн (в прифронтовой зоне — 35 000 грн). После уплаты налогов это ориентировочно 25-27 тыс. грн, что на 6-8 тысяч больше показателей 2025 года.

А что в высшей школе?

Преподаватели университетов также получили перерасчет:

Ассистент без ученой степени (16 разряд): Доход вырос до 13 500 грн (+3400 грн).

Профессор, доктор наук (20 разряд): Будет получать до 33 200 грн, что на 6900 грн больше, чем раньше.

В Министерстве образования отмечают, что это повышение является частью стратегии сохранения кадрового потенциала страны в условиях продолжающейся войны и особого периода.

Реклама

Больше читайте в материале: Повышение зарплат-2026: кто стал новым «средним» классом в Украине