Зарплаты в Украине 2026: кто получит больше и на сколько

В Украине в феврале выросли зарплаты в феврале

Февраль 2026 года может стать месяцем контрастов для украинского рынка труда. Пока учителя, врачи и энергетики получают рекордные надбавки, корпоративный сектор начинает «затягивать пояса».

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Кризис в частном секторе

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что средняя зарплата в феврале останется на уровне января или даже немного снизится. Главная причина — «короткий» месяц и кризис в частном секторе.

По его оценке, в январе средние заработки по стране составили 27-28 тыс. грн. В феврале же на них будут влиять два противоположных вектора:

Плюс: значительное повышение окладов медикам, педагогам и обещанные доплаты энергетикам за работу в экстремальных условиях.

Минус: в корпоративном секторе доходы могут упасть. Крупные предприятия из-за энергетических трудностей и логистики уже начинают отправлять персонал в неоплачиваемые отпуска.

Бюджетники и IT потянут цифры вверх

Аналитик Андрей Шевчишин настроен более оптимистично. Он прогнозирует, что средняя зарплата в феврале может вырасти на 1000 гривен. По его мнению, критическая масса работников бюджетной сферы (а это более 2,5 млн человек, или четверть всех работающих) перевесит негативные тенденции в бизнесе.

Андрей Шевчишин, эксперт: «Около миллиона учителей и врачей получили повышение от 3400 грн до почти 9000 грн. Добавьте сюда фиксированную доплату в 20 тысяч гривен каждому энергетику — арифметически это существенно потянет вверх средний показатель по стране».

Также в пользу роста сыграет валютный фактор. В легальном IT-секторе и иностранных компаниях зарплаты часто привязаны к доллару. Поскольку курс в феврале вырос на 2%, в гривневом эквиваленте выплаты автоматически увеличатся.

Прогноз средней зарплаты по версии Шевчишина:

Январь: 27 750 грн

Февраль: 28 850 грн

Кто в выигрыше?

Наиболее защищенными в этом месяце остаются специалисты, критически важные для жизнедеятельности страны. Энергетики, держащие систему во время морозов, и врачи с учителями, получившие новые «минимальные планки», станут главными двигателями потребительского спроса в феврале. Тем временем частный бизнес продолжает искать баланс в непростых условиях энергодефицита.

