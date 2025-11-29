- Дата публикации
Зарплаты в Украине вырастут в декабре: эксперты назвали счастливчиков
Наибольший рост зарплат фиксируют в промышленности и агросекторе из-за дефицита кадров, тогда как бюджетники почти не почувствовали изменений. Средняя зарплата в декабре может достичь 27 000 гривен.
Эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда и спрогнозировали, как изменятся заработки украинцев в декабре. Рост зарплат происходит очень неравномерно, а концовка года принесет традиционные бонусы.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Где растут зарплаты?
Как отметил эксперт Андрей Забловский, наибольшее повышение зарплат зафиксировано в промышленности и агросекторе, тогда как меньше всего — в бюджетной сфере.
Забловский пояснил, что средняя зарплата не является репрезентативной, поскольку:
«Значительно повышают зарплату там, где есть производство продукции и нехватка квалифицированных работников. Именно поэтому врачи, учителя и другие бюджетники роста зарплат почти не почувствовали».
Декабрь — месяц бонусов
Андрей Забловский прогнозирует, что декабрьские заработки будут выше у всех категорий работников. Это связано с тем, что по итогам года традиционно начисляются:
Премии
13-е зарплаты
Бонусы
Эксперт Олег Пендзин назвал оценочную цифру средней зарплаты в Украине в декабре — около 27 000 гривен.
По его прогнозу, заработки в промышленности повысятся до этого среднего уровня, а в других упомянутых отраслях останутся на уровне ноября.
Премии для чиновников, но не для военных
Олег Пендзин также уточнил, что по итогу года премии могут получить чиновники.
Однако военные и другие категории, финансируемые из бюджета, могут не рассчитывать на дополнительные выплаты, поскольку, по его оценке, средств в бюджете на них не хватит.