ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Зарплаты в Украине вырастут в декабре: эксперты назвали счастливчиков

Наибольший рост зарплат фиксируют в промышленности и агросекторе из-за дефицита кадров, тогда как бюджетники почти не почувствовали изменений. Средняя зарплата в декабре может достичь 27 000 гривен.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине / © Unsplash

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда и спрогнозировали, как изменятся заработки украинцев в декабре. Рост зарплат происходит очень неравномерно, а концовка года принесет традиционные бонусы.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Где растут зарплаты?

Как отметил эксперт Андрей Забловский, наибольшее повышение зарплат зафиксировано в промышленности и агросекторе, тогда как меньше всего — в бюджетной сфере.

Забловский пояснил, что средняя зарплата не является репрезентативной, поскольку:

«Значительно повышают зарплату там, где есть производство продукции и нехватка квалифицированных работников. Именно поэтому врачи, учителя и другие бюджетники роста зарплат почти не почувствовали».

Декабрь — месяц бонусов

Андрей Забловский прогнозирует, что декабрьские заработки будут выше у всех категорий работников. Это связано с тем, что по итогам года традиционно начисляются:

  • Премии

  • 13-е зарплаты

  • Бонусы

Эксперт Олег Пендзин назвал оценочную цифру средней зарплаты в Украине в декабре — около 27 000 гривен.

По его прогнозу, заработки в промышленности повысятся до этого среднего уровня, а в других упомянутых отраслях останутся на уровне ноября.

Премии для чиновников, но не для военных

Олег Пендзин также уточнил, что по итогу года премии могут получить чиновники.

Однако военные и другие категории, финансируемые из бюджета, могут не рассчитывать на дополнительные выплаты, поскольку, по его оценке, средств в бюджете на них не хватит.

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie