Зарплаты в Украине

По прогнозам экономических экспертов, уже в апреле 2026 года средняя зарплата в Украине может пересечь новую психологическую отметку и возрасти до 30 850 грн.

ТСН.ua рассказывает, какие сейчас зарплаты в Украине, кто получает больше всего — более 80 тысяч гривен, почему растут доходы, кто получит надбавки в ближайшее время, а кого придется подождать.

Какая средняя зарплата в Украине сейчас

Украинский рынок труда весной 2026 года труда демонстрирует постепенный, но стабильный рост доходов. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в феврале составила 28 536 грн, что на несколько сотен гривен больше, чем в предыдущем месяце.

В то же время, аналитики отмечают, что средняя зарплата — это условный показатель, не отражающий реальной ситуации для каждого работника. В разных отраслях и регионах доходы могут существенно отличаться.

По оценкам Национального банка Украины, номинальные доходы украинцев в течение 2026 года могут вырасти на 13-18%.

Средняя по стране зарплата за апрель может составить 30 850 грн. Однако в реальном секторе — строительстве, транспорте и агросекторе — эти показатели уже сейчас колеблются в пределах 27 500 — 33 500 грн, ранее рассказал ТСН.ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Почему растут зарплаты в Украине

Главной причиной повышения зарплат эксперты называют не экономический бум, а острый дефицит работников. Пока почти половина компаний сталкивается с нехваткой кадров. По оценкам бизнеса, около 46% предприятий считают именно нехватку квалифицированных специалистов наибольшей проблемой.

Особенно это ощутимо в сферах IТ, логистики, финансов, производства, транспорта и строительства. В крупных городах работодатели вынуждены конкурировать за персонал, потому повышают зарплатные предложения.

Кто получает самые большие зарплаты в Украине: более 80 тысяч

По данным Work.ua, самые высокие зарплаты традиционно получают руководители, ИТ-специалисты и топ-менеджеры.

Да, наибольшие доходы имеют:

Руководитель отдела подбора персонала — 85 000 грн

.Net-программист — 82 500 грн

Управляющий недвижимостью — 80 000 грн

Начальник отдела маркетинга — 80 000 грн

Финансовый директор — 80 000 грн

Системный аналитик — 72 500 грн

Директор предприятия — 70 000 грн

Full stack программист — 70 000 грн

Ортодонт — 70 000 грн

Эти профессии формируют верхний сегмент рынка труда и в значительной степени влияют на общий уровень средней заработной платы.

Кто получает среднюю зарплату

К категории работников со средними доходами относятся большинство украинцев, занятых в сфере услуг, торговли и офисной работы. Эти профессии формируют «средний класс» рынка труда.

Типичные зарплаты в этом сегменте составляют:

Менеджер по продажам — 25 000 — 35 000 грн

Бухгалтер — 24 000 — 32 000 грн

Водитель — 28 000 — 35 000 грн

Продавец — 18 000 — 25 000 грн

Администратор — 20 000 — 28 000 грн

Кто получает меньше всего в Украине

Самые низкие зарплаты традиционно остаются в бюджетной сфере и неквалифицированном труде. Речь идет прежде всего о библиотекарях, уборщиках, охранниках и т.д. Здесь доходы чаще всего приближены к минимальной зарплате или немного ее превышают.

Также часто невысокие зарплаты у младшего медицинского персонала, педагогов, социальных работников и культуры. В нижней части рейтинга зарплат оказались профессии, где уровень оплаты труда составляет от 9,5 до 15 тысяч гривен в месяц.

Самые маленькие средние зарплаты имеют:

Администратор квест-комнаты — 15 300 грн

Уборщица — 15 000 грн

Государственный исполнитель — 15 000 грн

Директор филиала — 14 100 грн

Педагог-организатор — 14 000 грн

Ассистент учителя — 13 800 грн

Санитарка — 13 500 грн

Мастер производственного обучения — 13 000 грн

Музыкальный руководитель — 12 500 грн

Вахтер — 11 000 грн

Библиотекарь — 9 500 грн

Отметим, что официальная минимальная зарплата в Украине в 2026 году остается на уровне 8700 грн.

Зарплаты бюджетникам: кто получит надбавки в апреле

Бюджетная сфера остается менее динамичной по повышению зарплат, говорят эксперты. В ней работают около 1,8 млн украинцев, и уровень доходов здесь в значительной степени зависит от государственного финансирования.

Экономический эксперт Олег Пендзин объяснял, что бюджетная сфера консервативна, но по итогам заканчивающегося в марте квартала лучшие работники могут получить премии до 30% должностного оклада.

Эти средства выплачивают в апреле. А вот за апрель никаких дополнительных бонусов для бюджетников уже не предусмотрено», — рассказал ТСН.ua эксперт.

То есть в апреле возможны разовые премии, но системного повышения зарплат в бюджетном секторе пока не ожидается.

Статистика зарплат по городам Украины

Уровень доходов существенно зависит от региона Украины. Высокие зарплаты традиционно фиксируют в крупных городах и областных центрах.

Так, самые высокие средние зарплаты:

Киев — 34 000 грн

Львов — 30 000 грн

Днепр — около 27 500 грн

Одесса — около 26 500 грн

Харьков — около 25 000 грн

В меньших городах и селах зарплаты, как правило, ниже на 15–30%.

Что будет с зарплатами дальше

Экономические эксперты ожидают, что рост доходов будет продолжаться в течение всего 2026 года, но темпы будут разными для разных отраслей.

Быстрее всего зарплаты могут расти в IТ, логистике, производстве, строительстве и финансовом секторе. В то же время, бюджетная сфера и в дальнейшем будет оставаться зависимой от государственных решений и возможностей бюджета.