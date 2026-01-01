Экономисты объяснили, как изменятся зарплаты в январе

Начало 2026 года принесет украинцам неоднозначные изменения в кошельках. Традиционное январское «затишье» ударит по заработкам в частном секторе, тогда как бюджетников ожидает приятное повышение благодаря росту «минималки» и спецвыплатам.

ТСН.ua выяснял, на какие суммы стоит рассчитывать в первый месяц года.

«Мертвый сезон»: почему упадут доходы в частном секторе

Эксперты единодушны: после декабрьского пика, когда выплачивались 13-е зарплаты, премии и годовые бонусы, в январе произойдет «проседание». По оценкам, средняя зарплата по стране может снизиться на 2,5-3 тыс. грн.

Кто потеряет больше всех:

Продажники и сервис: Менеджеры по продажам, работники сферы услуг и логистики, чей доход зависит от процента с выработки.

Причина: Первая половина января традиционно считается периодом низкой деловой активности. Декабрьский ажиотаж сменяется спадом потребления.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что средний заработок в январе вернется к уровню ноября прошлого года — примерно 27 000 грн. При этом реальный дефицит денег люди почувствуют только в феврале, когда получат январские выплаты.

Бюджетная сфера: курс на повышение

В отличие от бизнеса, работники бюджетной сферы почувствуют улучшение уже с 1 января. Основной драйвер — запланированный рост минимальной заработной платы.

Медики: Зарплата терапевта высшей категории с учетом всех надбавок (выслуга, категория) вырастет примерно на 2000 грн , достигнув отметки в 23 000 грн (грязными). «На руки» врачи получат ориентировочно на 1540 грн больше, чем в прошлом году.

Педагоги: Это главная новость сезона. Согласно заявлению правительства, с 1 января зарплаты учителей и научно-педагогических работников вырастут на 30%. Следующий этап повышения (еще на 20%) запланирован на сентябрь.

«Сейчас уточняется, будет ли 30% надбавка начисляться на весь объем зарплаты, или только на базовый должностной оклад»,- отмечает Олег Пендзин.

Оптимистичный прогноз

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин настроен несколько позитивнее. Он считает, что несмотря на начальную «раскачку» года, общий средний показатель по всем отраслям в январе составит 27 750 грн. Это меньше декабря, но выше средних показателей осени.