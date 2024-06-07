Защищал клиента, а оказался в больнице: в Киеве адвокат шокировал дракой в ТЦК (фото)

Адвокат Сергей Костыра утверждает, что его якобы избили сотрудники Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, когда он пришел защищать своего клиента.

Инцидент произошел во вторник, 4 июня. Об этом Сергей Костыра рассказал на своей странице в Facebook.

"Хочу поделиться с вами, как сегодня я работал с клиентом в ТЦК и почему это для меня закончилось больницей. 11:45, телефонный звонок. Звонит волонтер Антон и сообщает, что на него возле метро напали трое неизвестных в пиксельной форме, затолкали в машину и привезли на улицу Мостицкую, 9. По дороге ему выписали повестку сегодня на сегодня. И сообщили, что пока он не пройдет ВЛК, его не выпустят. По указанному адресу находится районная больница Подольского района, в которой на втором этаже обустроили ВЛК. Я посоветовал Антону зайти в приложение "Дія", сервисы, заказать себе расширенную справку о несудимости, в которой вторым пунктом является информация, находится ли человек в розыске. Так и поступил. В розыске не находится”, — рассказал адвокат.

Тогда, по его словам, встал логичный вопрос: кто и на каком основании ограничил конституционные права мужчины.

"Выкрал посреди улицы, насильно привез в помещение ВЛК и незаконно лишил волеизъявления и свободы, запретил ему покидать помещение больницы, пока он не пройдет ВЛК?" — написал Сергей Костыра.

Тогда в Подольском ТЦК, по словам адвоката, находились около 40 гражданских мужчин — их поместили на крыльцо второго этажа и охраняли три сотрудника ТЦК и полицейский.

“Ко мне подошел клиент, и я спросил у мужчины в форме, задержан ли Антон? На что получил ответ, чтобы я пошел погулять. Я попросил ТЦКшника одеть бодикам и предоставить мне для ознакомления удостоверение личности, чтобы я имел понимание с кем говорю", — рассказал Сергей Костыра.

И добавил: “Я объяснил ТЦКшнику, что в его действиях есть состав уголовного правонарушения — препятствование деятельности защитника или представителя, незаконное лишение свободы в отношении Антона. Костыра утверждает, что его вопрос был проигнорирован.

“На что он (представитель ТЦК, — Ред.) меня послал в третий раз. Я объяснил ему, что он совершает преступление, и я вынужден фиксировать это на камеру в смартфоне. На что он сказал: "Только попробуй, заберу телефон", — рассказал Сергей Костыра.

Адвокат говорит, пояснил: в таком случае его действия будут квалифицироваться как грабеж, открытое завладение имуществом путем применения насилия. Он также возразил слова полицейского и сотрудника ТЦК, которые якобы нельзя снимать.

"Все это я объяснил ТЦКшнику и продолжил снимать разговор на видео. Через несколько минут почувствовал боль в спине сзади, кто меня просто ударил, и еще двое ТЦКшников скрутили меня, отобрали телефон, и кто-то просто положил себе в карман мой телефон. Я почувствовал, что по рукам течет кровь... Я спросил у стоявшего полицая и смотрел на все это, почему он меня не защитил от нападающих. Он стоял рядом. На что он ответил, развелось здесь умных таких адвокатов, усмехнулся, сказал, что он ничего не видел и пошел по своим делам. Мне стало плохо. Я попросил вызвать карету скорой помощи и следственно-оперативную группу. Результат: следы побоев, давление 170:100, гипертонический криз, сообщение о совершении уголовного преступления. Но полицейский предупредил меня, что он работает в Подольском ОП и попросит, чтобы мое заявление спустили на тормоза”, — рассказал Сергей Костыра.

В Подольском районном ТЦК СП официально инцидент не комментировали. Как сообщил представитель Национальной полиции Киева Дмитрий Грищенко в комментарии сайту ТСН.ua, правонарушение было зарегистрировано.

“По нему устанавливаются все обстоятельства, опрашивают свидетелей. Материалы изучаются, над заявлением работают. Дело списано никуда не будет, оно рассматривается в нормах действующего законодательства”, — отметил Дмитрий Грищенко.

Напомним, как пояснила адвокат Марина Бекало, по действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена. Что должна содержать повестка, как она должна быть вручена и что делать, если сотрудники ТЦК СП превышают свои полномочия, читайте в материале ТСН.ua.

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