Защищал раненого собрата: на фронте погиб известный украинский актер

Евгений Шумилов мобилизовался в ряды ВСУ два года назад.

Он покинул телеэкраны ради защиты родины и ценой своей жизни спас раненого собрата. На фронте погиб актер Евгений Шумилов. Украина продолжает терять лучших.

О пути от актера к защитнику рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

На фронте погиб известный актер

Известный украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте. Печальное известие сообщил в Facebook его близкий друг Иван Марченко. Он отметил, что Евгений Шумилов мобилизовался в ряды ВСУ два года назад и отправился на фронт защищать Украину от российских захватчиков. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась 30 апреля, когда актер спасал раненого собрата.

Был боевым медиком

На его странице уже давно фото в военной форме, под сообщениями несколько десятков комментариев со словами благодарности за защиту Украины. Служил Евгений в должности боевого медика в третьей штурмовой бригаде. О смерти парня также написал в своих соцсетях Антонио Лукич, с которым работал на съемочной площадке Евгений Шумилов.

«У меня была честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее. Спасибо тебе, Женя, светлая память», — говорится в сообщении Лукича.

Чем известен Евгений?

До начала полномасштабной войны Евгений участвовал в театральных представлениях, а также успел сняться в нескольких украинских сериалах. В частности, "Вещественное доказательство", "Реальная мистика", "Сидоренко-Сидоренко", "Скорая", "Агенты справедливости", "Отдел 44". Одной из последних ролей Шумилова была роль защитника в рекламном ролике "Новой почты", который был показан в декабре 2023 года. В ролике герой Шумилова, защищающий Украину на фронте, получает от жены посылку и узнает, что скоро станет отцом. Слоганом рекламного ролика стала фраза "Завтра будет".

На фронте погиб еще один актер театра

Кроме того, недавно украинцев всколыхнула и новость о гибели на фронте актера Андрея Доманского. Он также вступил в ряды Вооруженных Сил в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину как доброволец. В гражданской жизни был актером Житомирского академического музыкально драматичного театра им. Ивана Кочерги, где артист проработал почти 25 лет. А вот как о нем высказываются коллеги.

Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантлив, харизматичен. Ты любил театр, а театр любил тебя. Почти 25 лет ты служил театру. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей… Ты навсегда останешься в наших сердцах…», – говорится в сообщении родного театра актера.

Мы благодарим каждого защитника Украины, который борется за нашу независимость на фронте. Воином невозможно родиться, воинами становятся. Склоняем голову перед каждым погибшим.

Команда ТСН.ua искренне соболезнует семьям погибших защитников и всем родным, потерявшим близких на войне.

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