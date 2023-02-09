Защищать Угледар военным помогают американское оружие и броневики, выдерживающие прямое попадание танка

Угледар россияне постоянно штурмуют и разрушают окрестные деревни. Обстрелы слышны в десятках километров от линии боевого столкновения, говорится в ТСН.

Украинские военные двигаются на помощь бойцам на американских крупных и бронированных машинах "Макспро". Такие здесь уже воюют, 68 егерская бригада возит своих бойцов на боевые выходы именно такими броневиками. Кабина выдерживает прямой удар танка. "Идет бронированная капсула, которая выдерживает веки нагрузки", — говорит водитель Юрий.

В капсуле Павел со своим пулеметом готов при обнаружении врага отбиваться. "Я люблю американские (пулеметы — ред.), их производит только один завод в США и их дают морским пехотинцам и нам еще", — рассказывает о своем пулемете и боеприпасах Павел.

Один из плюсов такой иностранной помощи, говорит командир подразделения, то, что противника может испугать только внешний вид. “Из минусов – он высок, для противника очень заметен и несет какой-то страх или боязнь, потому что выпускают по нему все и даже по полкассеты “Града”. Было попадание заряда танка и личный состав выживал, но транспортное средство было обезврежено, но за счет капсулы позволяет, можно сказать, выдерживает. Противник нас щупает, пытается что-то делать, но мы отбиваем атаки”, — говорит он.

"Дельфин" — отец троих детей и мог бы и не быть в армии, но остался после ранения, затем и после ухода из окружения. На улице мороз, но он в летней кепке, которая для него особенная. Шеврон одного из первых моих командиров с позывным "Мажор" он погиб в боях за Дебальцево, а еще у меня кепка моего родного брата. Брат был профессиональным поваром и работал в Чехии, не нуждался, пришло 24 февраля, 27 он уже занесен, до того он нигде не служил и нигде не воевал. Погиб он как раз в этих краях. Я, очевидно, понял, что его не стало через месяц времени, когда захотелось позвонить, что-то спросить”, — делится “Дельфин”.

Прямо во время работы ТСН на позицию бойцов начинается новый бой с врагом. “Сегодня противник пытается прорвать нашу оборону, но у них ничто не получается, надеемся так будет и дальше. Работа пехоты не удалась, пробуют нас подавить артиллерией”, – рассказывают бойцы.

По позициям украинцев во время съемки одновременно работали вражеские САУ, минометы и "Грады". Съемочной группе пришлось максимально быстро прекратить съемку и уехать, чтобы не мешать вести бой.

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