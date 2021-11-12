Защита границы: будет ли Украина открывать огонь на поражение, если мигранты из Беларуси пойдут на прорыв

Защита границы: будет ли Украина открывать огонь на поражение, если мигранты из Беларуси пойдут на прорыв

Алексей Данилов обратил внимание, что в Украине вообще нет наказания за нарушение границы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, что украинские пограничники не будут открывать огонь на поражение, даже если нелегальные мигранты из Беларуси пойдут на прорыв нашей границы.

Об этом Данилов рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Мы не можем открывать огонь на поражение. Это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры, чтобы это не произошло — и мы сейчас этим вопросом занимаемся. Но понимая объем этой толпы... Потому что беженцы — это беженцы, а толпа — это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи. У нас есть определенные предложения по этому поводу", — сказал секретарь СНБО.

Данилов обратил внимание, что в Украине вообще нет наказания за нарушение границы.

"Любой человек может нарушить нашу границу. Админштраф — и на этом все закончено. Он говорит, что ему что-то не нравится — и мы за свой счет должны его кормить, давать ему белье, охранять, предоставлять все необходимые для человеческой жизни вещи", — отметил секретарь Совета нацбезопасности.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия, полиция и терроборона Украины будут охранять границу с Беларусью.

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