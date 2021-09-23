Защита от кариеса и влияние на детей: стоматолог раскрыл правду и мифы о жевательных резинках

Защита от кариеса и влияние на детей: стоматолог раскрыл правду и мифы о жевательных резинках

По его словам, если и покупать жвачку — то качественную, с естественным заменителем сахара.

Что правда, а что выдумки о жевательные резинки, действительно ли жвачку можно считать полноценным заменителем чистке зубов, уберегает ли от кариеса, как говорят в рекламе, и как она на самом деле влияет на зубы. А также с какого возраста можно жевать резинку детям.

Об этом всем рассказал врач-стоматолог, основатель Благотворительного фонда "Зубной фей" Артур Шишкин, говорится 23 сентября в сюжете ТСН.19:30.

"Есть этих тезисах правда и неправда. Смотря какую жвачку вы покупаете. Есть с сахаром и без сахара. Лучше всего выбирать без сахара. Но нужно смотреть, какой заменитель сахара. Если ксилит — естественный заменитель — это хороший заменитель. Но такая резинка не будет дешевой. Поэтому чаще всего на прилавках магазине — некачественная продукция", — отмечает Шишкин.

По словам стоматолога, жвачку нельзя давать детям до трех лет.

"До трех лет дети еще не понимают, что ее нельзя глотать. Лучше детям вообще не давать жвачки. Есть исследования, что они плохо влияют на память. Но если уж давать, то не более двух раз в день, и только после пищи. А жевать — до 15 минут", — говорит Шишкин.

Врач отмечает, что есть даже метод, как правильно жевать резинку.

"Не надо жевать только на одну сторону, и лучше, когда резинка проходит по всех зубах. Это удаляет налет и остатки пищи", — объясняет он.

Стоматолог уверяет, что если жевать до 15 минут, то можно не беспокоиться за импланты или виниры. Но все эти советы касаются только качественных жевательных резинок.

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Напомним, что 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки.

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