Защита от "шахедов" и ракет для квартиры и автомобиля: как застраховать имущество с военным риском и сколько это стоит

Сколько денег можно вернуть через страховую во время войны.

Война – исключение из договоров страхования во всем мире. Впрочем, после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество от военных рисков. Например, квартиру, дом или машину в Киеве можно застраховать от падения обломков ракеты или "шахеда".

Какие условия предлагают страховые компании, в каких регионах не получится застраховать жилье и сколько это стоит, узнал ТСН.ua.

Где застраховать имущество с военным риском

В Украине трудятся десятки страховых компаний. Однако от военных рисков имущество страхуют далеко не все. Многие предлагают страховку только для автомобилей, некоторые — страхуют автомобили и дома, а договоры для квартир не предлагают.

По словам менеджеров, с которыми мы общались, спрос на страхование имущества с военными рисками в Украине сейчас большой. Поэтому со временем, вероятно, еще больше компаний отзовется на запрос граждан.

Если вы выбираете среди перечня компаний для страхования своего имущества, рекомендуем звонить по телефону, чтобы уточнить, покрывают ли они военные риски. На сайтах не всегда указаны все условия компании.

Застраховать квартиру с военным риском

Одна из украинских страховых компаний предлагает два варианта страхования квартир с покрытием военных рисков. Первый – договор, покрывающий повреждение стеклянных деталей квартиры. Второй – договор, покрывающий повреждение квартиры и имущества.

Если вы выбираете второй вариант страхования на год, то он защищает не только от военных рисков. Страховая предлагает полное покрытие: пожар, затопление – любая ситуация, которая может произойти с вашим имуществом. По словам менеджера, исключений по военным рискам нет. Однако при заключении договора следует внимательно изучать условия и особенно исключения из покрытия, чтобы не получить неожиданный результат.

Эта страховая компания покрывает частичное повреждение и полное разрушение квартиры. Вы можете выбрать сумму страхового лимита из фиксированных: от 250 тысяч гривен до двух миллионов гривен (250, 500, 700 тыс. грн, 1 или 2 млн грн). На эту сумму происходит страхование вашего жилья, а также ответственности перед соседями.

Страховые компании предлагают электронный договор. Заключить и подписать его можно дистанционно. Квартира должна быть в вашей собственности, дом сдан в эксплуатацию. Жилье на стадии ремонта не страхуют.

Сколько стоит такая страховка. Например, если вы выбираете сумму страхового лимита 700 тысяч гривен, платеж в год составит 5 397 гривен. Его необходимо уплатить единоразово. Стоимость у компаний, конечно, разнится.

Застраховать дом с военным риском

Застраховать дом с покрытием военных рисков несколько труднее. Во-первых, как рассказали в одной из страховых компаний, исключением являются территории активных боевых действий и временно оккупированные территории. Этот список городов и поселков утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Просмотреть его можно на их сайте. Кроме того, в таких городах, как Харьков, Днепр и Запорожье, обычно отказывают в страховании.

Каждое обращение для страхования дома рассматривают индивидуально. Для этого в ваш дом компания отправит специалистов, которые осмотрят, что расположено вокруг него. Если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были прилеты, вам откажут в страховании из-за высоких рисков.

Сколько средств можно вернуть через страховую во время войны

Максимальная выплата, заложенная в этой страховой компании для выплаты, составляет 10 миллионов гривен. То есть, если стоимость вашего дома составляет 20 млн и он будет поврежден вследствие ракетного удара, максимум, который выплатит страховая — 10 млн.

По словам менеджера, в среднем для домов страховой платеж у них составляет 100 тысяч гривен в год. Размер франшизы – 100 тысяч гривен. Франшиза – это доля участия в страховом случае. К примеру, произошел страховой случай. Ущерб оценили в миллион гривен. Вам выплатят 900 тысяч гривен, потому что франшиза составляет 100 тысяч. Если ущерб был на 100 тысяч, выплаты не будет.

Если ваш дом стоит три миллиона гривен, страхование от военных рисков в год составит 80 тысяч гривен, франшиза – 50 тысяч гривен.

Застраховать машину с военным риском

Застраховать автомобиль с покрытием военных рисков легче. Такую услугу предлагают больше компаний. По словам одного из менеджеров, они предоставляют страхование для автомобилей в возрасте до 15 лет. Других ограничений нет.

Компания предлагает три периода страхования: три, шесть и 12 месяцев. К примеру, рыночная стоимость вашего автомобиля составляет 500 тыс. гривен. Если вы хотите застраховать его на три месяца, это обойдется в 5 тыс. гривен. На полгода — 7,5 тыс. гривен. Год страхования – 10 тыс. гривен. Франшиза составляет 10%.

Что подразумевается: страховая сумма вашего автомобиля 500 тыс. грн, франшиза составляет 10% – это 50 тыс. гривен. В случае уничтожения автомобиля вам выплатят страховую сумму минус франшиза и амортизационный износ. Износ автомобиля – это потеря его стоимости, вызванная сроком или интенсивностью эксплуатации.

Если автомобиль был поврежден на сумму 200 тыс. гривен, страховая компания выплатит 150 тыс. гривен, потому что 50 тысяч – это франшиза. Вам придется доплатить 50 тысяч за ремонт автомобиля. Франшизу можно перекрыть главным контрактом страхования КАСКО. Тогда, в случае наступления страхового события, выплата будет максимальной.

Если вы хотите застраховать свой автомобиль с покрытием военных рисков, стоит обратить внимание, что в договоре есть исключения. Если автомобиль будет поврежден или уничтожен на опасной территории (список зоны боевых действий и оккупированных территорий Минреинтеграции), страховая компания не выплатит средства.

Напомним, президент России Владимир Путин пригрозил новыми атаками по Украине после "прилетов" по Белгороду.

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