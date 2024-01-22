Защитницы Мариуполя, ветераны и военные снялись в пикантной фотосессии: подробности (фото, видео)

Защитницы Мариуполя, бывшие пленники, волонтеры и военнослужащие снялись в пикантной фотосессии. 12 женщин показали свою силу, примерив на себя образы природных явлений и стихий – огненная лава, громовица, плодородная земля, безудержный ураган, легкий воздух и стремительная вода.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

На фотосессии для календаря собралось 12 девушек, символизирующих собой 12 стихий. София Черепанова – волонтер и этот проект тоже ради волонтерства – самые красивые фотографии фото станут календарем.

Фотосессия

"Эта фотосессия в ней принимают участие и военные, и волонтеры, и ветераны ВСУ и НГУ. И мне кажется, что вся эта фотосессия о том, чтобы открыть у нас всю красоту, которую мы пытаемся в последнее время скрыть", — говорит София Черепанова.

Все участницы очень разные. Ярко рыжая в багряном полотне — Дзвинка Серая

"Я громовица. Гром посреди зимы, это явление очень редкое. И, кстати, недавно несколько недель люди вечером могли слышать громовицу", — говорит Дзвенислава Сира.

В семье Дзвинкы воюют все совершеннолетние, но больше всего переживаний было за брата, боец на псевдо "Храбрый" воевал на "Азовстали" и почти год находился в плену.

Звонка Сира

"Это мысли, с которым ты просыпаешься и каждый твой прожитый день, как он там", – говорит девушка.

Блестящий образ на обнажённом примерила на себя Валерия Субботина на псевдо "Нава" — она лава на вулканинском песке. "Нава" прошла плен, перенесла пытки, пронесла из-за этого личное горе – потерю любимого Андрея. После плена у нее уже была оголена фотосессия – в подвале. Она показывала ту эмоцию, которую испытывает порабощенный врагом человек. Но теперь ее образ о мощи.

"Я показываю внутреннюю силу, показываю, что я не сломалась и по факту россияне забрав у меня дом, мои вещи, они оставили просто мое раздетое тело у меня не было вещей, когда я вернулась из плена, но это ничего не значит, потому что материальное это ни о чем", — говорит защитница Мариуполя Валерия Субботина.

Фотосессия

Ветеран Леся Мельниченко стала символом плодородной земли. Она улыбается на фотографиях, но ее история нелегка. Она попала в плен во время осады Мариуполя, где пережила издевательство россиян.

Леся Мельниченко

Военный врач 72 ОМБР "Черных запорожцев" Марина Верхогляд — жена героя Украины, Андрея Верхоляда, погибшего именно в том месте, где они когда-то познакомились и полюбили друг друга.

Марина Верхосмотр

Собрать вместе девушек и сделать проект придумала Анна Мурашенко. Реализовывают идею вместе с фотографом Екатериной Катренко.

"Это не о страсти, это не о сексуальности, они открывают тело, обнажая тело, но немного", — говорит фотограф.

Календарь – на этот год. Как только будет издан пойдет в продажу и на розыгрыш различных аукционов — все средства пойдут на волонтерские дела

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Напомним, полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств.

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