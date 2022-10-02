Защитник "Азовстали" Дианов рассказал, чьего возвращения из плена он ждет больше всего

Защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что ждет возвращения из плена военного, спасшего ему жизнь.
Михаил Дианов отмечает, что его собрат из-за мощного авиаудара не успел добежать до "Азовстали". Сначала украинский военный считал, что его друг погиб, однако он видел его в колонии в Оленовке.
Об этом он рассказал в интервью ТСН в рамках Национального телемарафона.
"Я лично жду возвращения из плена человека, который спас мне жизнь. Он, к сожалению, не дошел до "Азовстали". У него были перебиты ноги. Тогда был сильный авиаудар: меня отбросило в одну сторону, а его — в другую. Мы его тогда не нашли. Я думал, что все — его нет. Однако я его видел в Оленовке. Он воевал против самолетов с ПЗРК. Поверьте, это все равно, что воевать против танков с автоматами. Он там остался, у него большие проблемы с ногой. Ему нужно делать операцию и реабилитацию. Но всех нужно возвращать. Потому что нет таких, кто заслужил больше возвращения, а кто меньше", — подчеркнул Михаил Дианов.
Напомним, защитник Мариуполя Дианов рассказал, чем планирует заняться после лечения.
Читайте также:
- Защитник Мариуполя Дианов рассказал, в какой стране будет проходить лечение
- Морпих из "Азовстали" Дианов рассказал, что чаще всего слышит от людей при встрече
- "Я гнил полностью": знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было