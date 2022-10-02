Защитник "Азовстали" Дианов рассказал, чьего возвращения из плена он ждет больше всего

Михаил Дианов отмечает, что его собрат из-за мощного авиаудара не успел добежать до "Азовстали". Сначала украинский военный считал, что его друг погиб, однако он видел его в колонии в Оленовке.

Об этом он рассказал в интервью ТСН в рамках Национального телемарафона.

"Я лично жду возвращения из плена человека, который спас мне жизнь. Он, к сожалению, не дошел до "Азовстали". У него были перебиты ноги. Тогда был сильный авиаудар: меня отбросило в одну сторону, а его — в другую. Мы его тогда не нашли. Я думал, что все — его нет. Однако я его видел в Оленовке. Он воевал против самолетов с ПЗРК. Поверьте, это все равно, что воевать против танков с автоматами. Он там остался, у него большие проблемы с ногой. Ему нужно делать операцию и реабилитацию. Но всех нужно возвращать. Потому что нет таких, кто заслужил больше возвращения, а кто меньше", — подчеркнул Михаил Дианов.

Напомним, защитник Мариуполя Дианов рассказал, чем планирует заняться после лечения.

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