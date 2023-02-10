Защитник Бахмута назвал, что нужно для победы в войне: "Ситуация будет другой"

Военный отметил, что сначала нужно перебить российскую "орду и удержать позиции, на которых мы стоим".

Защитник Бахмута, боец отдельного пехотного 204 батальона терробороны с позывным "Киянин" ответил на вопрос о том, что нужно для завершения войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Боец подчеркнул, что прежде всего нужно выдержать анонсированное большое наступление России.

"Я точно знаю, что это анонсированное наступление, которое идет, его надо выдержать, перемолоть это, что они собрали, вытащили из складов ту бронетехнику. Их надо уничтожить. Как раз обещанные ленд-лиз и европейское вооружение должно подойти, и тогда ситуация будет другая. Я ведь там не из Генштаба, и не главнокомандующий Вооруженными силами, но думаю, у нас план тоже свой есть", — рассказал "Киянин".

"Сейчас – да, очень тяжело, но сейчас нужно просто перебить эту орду, и удержать позиции, на которых мы стоим. Это очень тяжело. Это не так, как я рассказываю, сидя в машине в эфире", – заметил с улыбкой украинский защитник.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно много техники и оружия для того, чтобы не находиться в ожидании российского наступления, а чтобы РФ ожидала наступления ВСУ и думала о том, как выходить с территории Украинского государства.

А по оценкам генерала в отставке, экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, Украина имеет шанс победить в войне в течение 2023 года, если Запад согласует передачу истребителей.

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