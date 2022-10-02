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Защитник Мариуполя Дианов рассказал, чем планирует заняться после лечения

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Защитник Мариуполя Дианов рассказал, чем планирует заняться после лечения

Защитник Мариуполя Михаил Дианов планирует открыть свою мастерскую по обработке металла.

Он отметил, что давно об этом мечтал, но раньше у него не было на это денег, однако сейчас планирует реализовать свои планы в жизнь.

Об этом он рассказал в интервью ТСН в рамках Национального телемарафона.

"Я планирую открыть свою мастерскую. Что касается моего лечения, то есть спонсоры, которые достаточно обеспечены средствами. Мне сказали, что не стоит волноваться — все будет хорошо. Там такие люди, что я им доверяю. Позже расскажу, потому что пока нет разрешения на обнародование информации. Я всегда хотел открыть мастерскую, но я понимал, что оборудование очень дорогое. Я постоянно смотрел ролики на Youtube и искал доступное оборудование", — сказал морской пехотинец.

Напомним, знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было.

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