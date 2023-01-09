Защитник Украины на войне потерял зрение, но израильские врачи готовы попытаться восстановить его: нужны средства

Боролся с оккупантом, а теперь вынужден бороться за зрение - военный Максим Бондаренко еще в мае получил сложные ранения глаз на передовой. После этого провел почти три месяца в больницах, пережил 6 операций, но до сих пор не может видеть, говорится в ТСН.

Из-за тяжести травм украинским врачам не удалось вернуть зрение парню, впрочем, шанс, хоть и небольшой дают зарубежные специалисты.

Сейчас у Макса глазные протезы и специальные линзы, но он ничего не видит. Шрамы на лице выдают, что защитник Украины ведет новую войну – за зрение.

Максим из двадцати одного года защищал Украину. В 2015 году воевал на Востоке, служил недалеко от Попасной. На передовой завел новых друзей. После военной службы остался, ушел в полицию, в спецподразделение. Говорит, еще больше отточил боевые умения. В Луганской области Максим женился на любимой Ольге, впоследствии появилась и дочь Кира. Пара имела свою квартиру, строила планы на будущее, а дальше была война, которая навсегда изменила жизнь и этой семьи, и миллионов украинцев.

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Максим остался в Северодонецке на службе. Вместе с коллегами заботился, чтобы в городе царил порядок. Уже в марте Макс пошел на войну. Говорит, знал, что с боевым опытом мог помочь одолеть врага. Парень перевелся в полицию авиации и на воде, которая как раз выполняла самые разные задачи на передовой. “Ты должен быть там универсальный солдат. Занимались авиаразведкой, корректировкой огня, находили артиллерийские цели. Помогать, где в тот момент тяжелее всего», — рассказывает боец.

Макс с побратимами воевал по всей линии Луганской области, 22 июня они корректировали огонь, по вражеской колонне неподалеку от Лисичанска, но и враг непрестанно накрывал ребят артиллерией. "В какой-то момент взрыв, а дальше я помню, как пытаются оказать помощь", – рассказывает он.

Парень получил серьезные ранения глаза. Сначала был госпиталь недалеко от линии столкновения, затем Днепр, далее Одесса и шесть операций. Почти три месяца медики делали все возможное, чтобы восстановить зрение Максима.

Зрительный нерв Максима остался целым, а сетчатка разорвана. В Украине медики сделали все возможное, однако зрение к Максу не вернулось. Сейчас он учится жить, видя мир на ощупь, и его глазами нередко становятся семья или друзья.

Боевые побратимы, руководитель подразделения Максима и волонтеры отправляли запросы в сотни больниц в разных уголках мира, чтобы помочь парню. Лишь в одной сейчас заявили о своем желании принять украинского защитника. "Нас пригласили в Израиль на обследование", – говорит Максим.

Поездка, осмотр, лечение и реабилитация стоят больших денег, а для семьи Максима это сейчас неподъемная сумма. Так что побратимы, коллеги и друзья через соцсети уже начали сбор средств для семьи защитника. Надеются, что к этому присоединятся и тысячи украинцев.

Сам парень также надеется, что в будущем снова сможет увидеть любимых жену и дочь, боевых товарищей и друзей. А его война за зрение закончится победой, равно как и война с Россией.

Реквизиты для помощи:

Учреждение банка – ПриватБанк

МФО банка — 305299

Получатель платежа — БОНДАРЕНКО ОЛЬГА РОМАНИВНА

IBAN — UA983052990000026200661707404

Счет получателя — 26200661707404

Валюта карты.

РНОКПП получателя – 3462900800

Назначение платежа — Пополнение счета БОНДАРЕНКО ОЛЬГА РОМАНИВНА

Карта ПриватБакна — 5168742239870615 — Бондаренко Ольга (жена Максима)

Валютная карта — EUR

Получатель (Ф. И. Б. получателя счета на латинице) — BONDARENKO OLHA, 01001, Украина, город Киев, street Ushynskoho, building 34

IBAN — UA293052990262036400942509115

ACCOUNT

Счет получателя — 5168745614426192

BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя – JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

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Счет банка получателя в банке-корреспонденте – 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент — JPMORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

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