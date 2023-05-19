Защитники Мариуполя впервые за больше, чем год, увидели дочь, которая была у россиян в заложниках, пока их держали в плену

Ребенка пришлось перевозить через границы нескольких государств, чтобы вернуть родителям, которых и самих недавно отпустили из российского плена.

По данным украинских правозащитников, на территории России содержатся более 16 тысяч незаконно вывезенных детей. Только 369 из них удалось вернуть на Родину, говорится в ТСН.

Маленькая Анна-Мария в последний раз видела свою маму за несколько часов до начала полномасштабного вторжения и только сейчас ребенок снова занял самых родных на границе, по возвращении из российского плена.

Ее отец и мать – украинские военные. Офицер-медик Екатерина Скопина и морпех Игорь Дмитриковский оказались в окружении на заводе имени Ильича в Мариуполе. Вторжение россиян в один день разрушило счастливый мир, в котором жила мариупольская семья. 23 февраля 22 года – это был последний день, когда супруги зашли в свою мариупольскую квартиру, чтобы отправить Анну-Марию к родственникам. Как можно дальше от войны, которая надвигалась на город. Они не знали, что в следующий раз увидят ее через год и три месяца.

Полтора месяца 501 батальон морской пехоты держал оборону на заводе Ильича. Истощенный, в полном окружении. Защитников завода, как и защитников другой мариупольской цитадели, «Азовстали», забросали ракетами и авиабомбами. “15 марта госпиталь был разрушен минометным огнем. Просто было разрушено все. Там, где подвоз раненых. А потом 16 марта на реанимационное отделение, корпус такой хирургический, россияне сбросили бомбу», – рассказывает Катя.

Двенадцатого апреля Екатерина и Игорь, как и все остальные военные, получили приказ сложить оружие и сдаться. Она успела отправить домой СМСку. “Подбежала к “Старлинку”. Написала, что Игоря забрали, везут в Донецк или Таганрог. Где Анна-Мария?”, – вспоминает Катя.

Этот вопрос на долгие месяцы остался без ответа. Супруги разлучили, они не знали, что не увидят друг друга круглый год. Для каждого началась своя отдельная история плена. Обоих увезли в Россию. Каждый из них пережил разные попытки морального и физического давления с одной целью – взломать дух сопротивления. Девушки делают татуировку, перманентный макияж, им говорили, зачем ты это делала, готовилась? Все, что красиво, их бесит», – рассказывает Катя.

Но было у супругов общее - чувство голода, которое не покидало их от первого до последнего дня плена. “Мысли постоянно были только о доме и о еде. Есть хотелось круглый год. Я до плена весил 130 килограммов, а приехал — 77, так и кормили”, — рассказывает Игорь.

Но сильнее голода было невыносимое желание увидеть дочь. Екатерину освободили первой, в начале декабря 22-го года. Затем вернулся в Украину и Игорь, в результате одного из последних обменов пленными. Как только Катя оказалась на свободе, она принялась искать способы вернуть ребенка с оккупированной территории. Оккупанты обычно тормозят процесс возвращения, утверждая, что дети уже стали россиянами и не хотят возвращаться к украинским родителям. Не надо доказывать, что все это ложь. Достаточно послушать, как счастливая Анна-Мария поет Стефанию на весь офис украинского Омбудсмана.

Дмитрий Лубинец не раскрывает все детали возвращения девочки к родителям, ее пришлось перевозить через границы нескольких государств. Из маленьких украинцев, которые попадают в Россию, оккупанты хотят создать современных янычар, стирая их украинскую идентичность. Но в этом есть нечто гораздо более страшное, считает украинский омбудсман.

“На мой взгляд, у нас есть юридически все основания признавать это геноцидом. Почему? Есть пять признаков геноцида. Одна из них – это принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую, что делает Российская Федерация – берет украинских детей и перевозит на территорию Российской Федерации. Говорит, что это не украинские дети, это российские дети. Следующий шаг – это принудительное усыновление украинских детей российскими семьями. Они делают все, чтобы дети верили, что Украины никогда не существовало, поэтому это огромная трагедия нашего народа, что Россия лишний раз проводит геноцид нашей нации”, — говорит Дмитрий Лубинец.

В настоящее время десятки тысяч незаконно вывезенных украинских детей фактически в заложниках у россиян и дата их возвращения остается неизвестной. Но сегодня хотя бы одна из тысяч трагедий и драм закончилась «хэппи-эндом».

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