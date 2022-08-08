Защитники, выжившие в аду войны и плена, восстанавливаются морально и готовятся к протезированию во Львове

После госпиталя, куда военные попадают из передовой, их везут в реабилитационный центр. Два месяца сложной подготовки и бойцы становятся на протезы, говорится в ТСН.

У 47-летнего военного Юрия – необычная история. Он не верит в то, что выжил и что вскоре бросит костыли и сможет встать на протез. Едва не погиб от взрыва, оказался в плену, но дождался освобождения. «У нас было две машины, ехали на двух «Уралах», попали на засаду, и так получилось, что мы вдвоем через насыпь перебежали, начался обстрел и через окно залезли в здание. В здании попал на растяжку», — рассказывает он.

Ему наполовину оторвало ногу. Полтора суток мужчина пролежал в заброшенном здании и стекал кровью, как на него наткнулись оккупанты. «Сначала хотели сразу расстрелять. Я из Донбасса, а они так как я считают изменником. Ногу отрезали на 5 день, потому что лечение никудышное – началась гангрена», – рассказывает мужчина.

Время в плену вспоминать до сих пор трудно. «Сколько раз говорил, легче потерять какую-нибудь концовку, чем потерять свободу. У нас случай был, парень умер 7 июня, мы встали, сказали – герои не умирают, опустились на колени, потом у нас такой прессинг был, где-то неделю», — вспоминает Юрий.

Орки здоровых избивали физически, раненых – морально. Включали песни Кобзона и гимн России и заставляли слушать с утра до вечера. Самыми тяжелыми, вспоминает Юрий, было отсутствие новостей из Украины и неизвестность. Но он дождался обмена пленных. Впереди – сложная реабилитация и протезирование.

А вот 19-летний Валентин уже учится ходить. "Сначала подготавливали ногу под протез, занимались, упражнения там разные, физическую нагрузку на ногу, чтобы сформировать к протезу", — рассказывает он.

Ранение получил в боях под Киевом. "18 лет мне 13 октября исполнилось, 30 октября я уже служил", — говорит Валентин.

Сергей тоже учится заново ходить. На войне потерял правую ногу, на которой когда-то сделал себе отца. «У меня от колена до пятки был такой красивый череп, у меня бабушка такая суеверная, говорит, тебе ногу оторвало, потому что там был череп», — смеется Сергей.

Сергей – контрактник, служивший в Краматорске, ранение получил, когда встретился с вражеским танком. В настоящее время тестирует протезы. «Фирма есть, дает б/у протезы, чтобы человек учился, привык, а потом, когда контракт заключается с протезами предприятием, делают то, что ты хочешь конкретно», — рассказывает боец.

Также читайте Цирк в Днепре приютил коллег из оккупированных регионов и теперь на манеж выходят животные-беженцы и раненые клоуны

Не так сложно приготовить протез, как подготовить к нему конечность, говорят врачи. Чтобы упражняться с искусственной ногой или рукой, человеку нужно подготовить мышцы и восстановить забытые движения. Социальная реабилитация, психологическая реабилитация, медицинская реабилитация. Они протезируются у нас. Мы совершили замкнутый цикл, принимаем из госпиталя, начинаем реабилитировать», – говорят в центре.

«У меня опыт преодоления определенных вещей, травматических, кризисных, стрессовых достаточно богат, к сожалению. Не использовать его – это было неправильно», – говорит психолог и ветеран войны Сергей Титаренко.

Некоторые на новых протезах возвращаются домой. Но есть и такие, кто, как Сергей, после реабилитации остаются здесь работать. Проходят обучение и помогают пережить потерю конечности другим бойцам.

Читайте также:

Никопольский район на Днепропетровщине под огнем: подробности ночного и утреннего обстрелов

Конгресс США настаивает на предоставлении России статуса страны-спонсора терроризма как можно скорее и давит на Байдена

Военное напряжение в мире: угроза для Тайваня из-за обучения Китая и шаткое перемирие на Ближнем Востоке