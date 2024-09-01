Защитные экраны в метро Киева: какими могут быть и как изменится работа подземки

В Киевском метрополитене на днях произошла очередная трагедия — молодой человек упал на рельсы станции метро "Университет" в момент, когда прибывал поезд. Парень выжил, но получил ампутацию ноги ниже колена.

Причину падения выясняют правоохранители. Между тем киевляне создали петицию об установке защитных экранов на станциях метро, чтобы обезопасить пассажиров от подобных случаев. Только в июне этого года в подземке произошло три трагических случая с падением пассажиров на пути.

Автор петиции в аргументации указывает, что установка защитных экранов поможет снизить риски для всех категорий населения и улучшит общий уровень безопасности на станциях метрополитена.

Петиция уже набрала нужные 6000 подписей и ее должны рассмотреть городские власти.

ТСН.ua выяснял, насколько реально установить защитные экраны на станциях и что думают на этот счет в Киевском метрополитене.

Пассажира извлекли из-под поезда метро на станции "Университет" Фото: ГСЧС

Нужно вносить изменения в ГСН

В столичной подземке говорят, что на сегодняшний день, требования к проектированию и строительству новых, реконструкции и капитальному ремонту существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена установлены ГСН В.2.3-7:2018 "Метрополитены".

Но подчеркивают, что обустройство на платформах станций ограждающих систем (защитных экранов или других конструкций), исключающих возможность падения на пути пассажиров, ГСН не предусмотрено. То есть сначала нужно вносить изменения в государственные строительные нормы.

Что касается возможности установки ограждающих систем на станциях, то в метрополитене говорят, что изучают опыт их применения в метрополитенах мира – Германии, Франции, Великобритании, Бразилии. Где уж действуют защитные стены, защитные экраны или экранные двери на платформах.

Почему не подходят канаты и заборы в метро?

После анализа в Киевском метрополитене отмечают, что сомневаются в эффективности установления простейших ограждений на станциях в виде канатов и неподвижных барьеров.

"Установка подъемных барьеров (стоек с закрепленными и натянутыми между ними канатами разной длины, толщины и разного количества) или неподвижных барьеров (металлического забора или ограждения, имеющего простые отверстия в местах расположения дверей поездов) никоим образом не обеспечивает необходимый уровень безопасности и не нашло широкого применения в других метрополитенах", – отмечает в ответе на запрос ТСН.ua Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

И добавляет, что риск случайного падения пассажиров на пути, личных вещей пассажиров или мусора, который может быть пожароопасным, при этом остается.

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На что нацелены в подземке?

По словам Дмитрия Пинчука, анализ решений принятых на других метрополитенах показывает, что достижение необходимого уровня физической безопасности пассажиров возможно только при установке на станциях:

платформенных раздвижных дверей (барьера в виде стены с раздвижными дверями, чаще всего из стекла, доходящего до потолка и полностью изолирующего станцию от путей);

(барьера в виде стены с раздвижными дверями, чаще всего из стекла, доходящего до потолка и полностью изолирующего станцию от путей); автоматических платформенных ворот (заборы разной высоты с раздвижными дверями, чаще всего из стекла, не доходящего до потолка и не изолирующего полностью станцию от путей).

"Обе эти системы полностью исключают возможность падения на пути пассажиров, попадания вещей, мусора и т.д. Согласно опыту внедрения ограждающих систем (платформных раздвижных дверей или автоматических платформных ворот) в метрополитенах мира и на монорельсовом транспорте, введение данных системы требует значительных капитальных вложений", – отмечает Дмитрий Пинчук.

Станция метро "Золотые ворота" – спасение пассажира/Коллаж ТСН.ua

Прицельное торможение и толпы на станциях

Чиновник рассказывает, что для возможности установки платформенных раздвижных дверей или автоматических платформных ворот на станциях Киевского метрополитена необходимо в первую очередь решить вопрос обеспечения прицельного торможения подвижного состава при подходе к платформе, обеспечить остановку поездов с большой точностью.

Ведь не секрет, что сейчас поезда в столичной подземке не соблюдают эту точность. Если же установить на перронах станций раздвижные двери, то это чревато нарушением графиков движения поездов.

"Проходы для посадки в вагоны будут открываться только по прибытии поезда на станцию и полной его остановки, что заметно увеличит время подхода поезда к станции и уменьшит время остановки и приведет к нарушению графика движения поездов на линии. Уменьшение времени остановки и нарушение графика движения поездов приведет к снижение уровня качества предоставления услуг по перевозке пассажиров метрополитеном в целом и образование значительного скопления пассажиров на платформах", – объясняет Дмитрий Пинчук.

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Он добавляет, что в Киевском метрополитене по причине значительного пассажиропотока и довольно плотного графика движения поездов, ввести такой режим движения поездов в настоящее время невозможно.

Чиновник уточняет, что обеспечение прицельного торможения поездов на станциях возможно только при внедрении на трех действующих линиях Киевского метрополитена системы автоуправления поездов, что в свою очередь требует коренного изменения существующей системы автоматики и телемеханики движения поездов.

Много миллионов на ремонт

Установка платформенных раздвижных дверей на всех 52 станциях столичной подземки – означает, что их фактически все нужно будет частично переделывать-ремонтировать.

"Необходимо будет решить вопрос усиления конструкций пола платформы и принципиально изменить систему вентиляции станций и перегонных тоннелей с установкой дополнительного вентиляционного оборудования и принять другие меры по обеспечению надлежащего уровня безопасности. Проведение комплекса вышеупомянутых работ требует значительных расходов из бюджета города Киева, а их стоимость может быть определена при разработке соответствующей проектной документации", – отмечает заместитель начальника Киевского метрополитена.

В метро изучают варианты разных ограждений на станциях/Коллаж ТСН.ua

Прорабатывают, но не гарантируют

По словам Дмитрия Пинчука, вопрос установления ограждающих систем на платформах станций сейчас прорабатывается специалистами, но требует комплексного подхода, а также внесения соответствующих изменений в ГСН.

"Установка ограждающих систем возможна только при наличии технической возможности, учитывая конструктивные и архитектурно-планировочные характеристики существующих станций и при соблюдении условий, что их установка не уменьшит ширину посадочной платформы; не закроет штуц-линию (контрастную по цвету и тактильную по фактуре); не уменьшит ширину путей движения (эвакуации) пассажиров и не будет мешать их свободному пребыванию на платформе", – заключает Дмитрий Пинчук.

Ранее ТСН.ua рассказывал о зловещей тенденции в метро Киева: за июнь три человека упали на пути метро Киева.

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