Заседание ООН: Мельник ответил Небензе на русском, а США заявили о "насмешках РФ над Трампом"

ООН / © Associated Press

Логика преступного мышления Кремля очевидна для всего мира: как только в Украину пришли сильные морозы, Россия нанесла массированные удары по энергетике. Экстренное заседание Совбеза ООН превратилось в жесткое осуждение действий РФ, где американская сторона впервые заявила, что Путин унижает мирные усилия Дональда Трампа.

Подробности из Соединенных Штатов рассказала собственная корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

«Насмешка над делом мира»: позиция США

Представительница США в ООН Тамми Брюс стала первой американской чиновницей, которая настолько резко осудила последние действия Кремля сквозь призму политики нового президента. Она подчеркнула, что удары по гражданским — это не просто военное преступление, а личное оскорбление посреднических усилий Белого дома.

Тамми Брюс, заместитель посла США в ООН: «Мы осуждаем то, что Россия продолжает и наращивает атаки по украинским энергетическим объектам. Эти атаки — насмешка над делом мира, что имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа».

Ложь о Валдае и признание преступлений

Российский представитель Василий Небензя традиционно пытался сменить фокус внимания на перебои с электричеством в Белгородской области. Он снова повторил фейк об «атаке на резиденцию Путина», хотя ранее сам Дональд Трамп подтвердил: никто на Путина на Валдае не нападал.

Однако Небензя был неожиданно искренним в другом — он фактически признал, что Россия сознательно разрушает энергосети (что запрещено международными конвенциями), аргументируя это тем, что тыловые города «обеспечивают устойчивость ВСУ».

«Ребятушки, приплыли»: жесткий ответ Андрея Мельника

Посол Украины Андрей Мельник назвал российские атаки «пощечиной в лицо американских посредников». Он отметил, что использование ракет типа «Орешник» в 50 километрах от границ ЕС свидетельствует о реальных намерениях Путина, которые далеки от мира.

В конце речи Мельник перешел на русский язык, чтобы обратиться непосредственно к делегации РФ:

Андрей Мельник, посол Украины в ООН: «Современная Россия — как колосс на глиняных ногах, и это лишь вопрос времени, когда этот карточный домик упадет. Наше обращение к России очень простое, и я скажу на русском языке, поскольку вы утверждаете, что этот язык притесняется в Украине: «Все, ребятушки, приплыли. Сушите весла и плетите лапти». Игра для вас закончилась».

Символично, что заседание Совбеза, посвященное предыдущим обстрелам, завершалось именно в тот момент, когда Россия начала новую волну воздушной атаки на украинские города.

