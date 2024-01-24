Заседание "Рамштайна": о чем говорил руководитель Пентагона и какое оружие пообещали Украине

Состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". В украинском Минобороны по ее итогам призвали "отставить панику". Адресовали его всем, кто сигнализирует о потере поддержки Украины на международном фронте. Подчеркнув, что услышали достаточно заявлений от партнеров, в частности, о дальнобойном оружии — помощь будет продолжаться в дальнейшем.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Что сказал руководитель Пентагона на "Рамштайне"

18 заседание "Рамштайн", которое многие на Западе считают для Украины решающим, — прошло онлайн. Глава Пентагона вышел на связь из дома, по сути, появившись на публике после болезни впервые.

Сказал, чувствует себя хорошо и не дождется возвращения в свой офис. Украинские войска, отметил, продолжают наносить российским немалые потери. А Владимир Путин — жертвовать ими. Прокомментировал Ллойд Остин и попытки деморализовать, как он выразился, украинцев ракетами и беспилотниками. Поэтому призвал участников "Рамштайн" "копать глубже", чтобы предоставить Украине больше наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата.

Заседание "Рамштайна"

Соединенные Штаты, заметил, настроены в дальнейшем помогать в борьбе против российской агрессии. И вспомнил пакет на 250 миллионов долларов, выделенный в конце прошлого года. Последний, как отметили в Белом доме, если Конгресс не продвинется с одобрением более 60 миллиардов на финансирование военной помощи Украине в этом году. И ни одного нецелевого использования американского оборудования на этом Остин отметил впервые, открывая Рамштайн - не зафиксировано.

"Украина использует предоставленные нами возможности для защиты от российской агрессии. Если потеряем нервы, если дрогнем и нам не удастся сдержать других потенциальных агрессоров, мы вызовем еще больше кровопролития и хаоса. Итак, суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Ее поддержка нами не должна шататься", — сказал Ллойд Остин, глава Пентагона.

Ллойд Остин

Заявления Умерова на заседании "Рамштайна"

Рустем Умеров вводил коллег в курс дела, что же происходит на поле боя, за закрытыми дверями.

Позже его речь опубликовало Минобороны. Были там, как следует из нее, в частности, математические расчеты по итогам того, что произошло. Чтобы захватить квадратный километр украинской земли, Россия, сказал, тратила четыреста солдат. А соотношение артснарядов было один к шести — вместе с тем, захват Бахмута и Марьинки у РФ, отметил Умеров, занял год. На 2024, добавил, у военного руководства Украины — четкие задачи и цели. И призвал к обеспечению технологического прогресса как залога успеха.

"Враг также понимает значение технологий. И улучшает их. Следуя украинскому примеру использования дронов, Россия инвестировала в производство FPV-беспилотников. А недавно российский потенциал FPV-дронов несколько превысил мощности Украины в этой сфере. Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации", — сказал министр.

Рустем Умеров

Умеров подчеркнул, что для прорыва нужны инновации, для удержания линии фронта — достаточно техники, боеприпасов и ремонт.

Оружие для Украины

Накануне НАТО подписало контракты на закупку более 220 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, которые считаются дефицитными для Украины. Важно, подчеркнул генсекретарь Столтенберг, чтобы союзники пополняли запасы, потому что помощь Украине продолжается. На их склады снаряды, контракты по изготовлению которых заключили, попадут через 2-3 года.

Заседание в формате "Рамштайн" традиционно завершилось новыми объявлениями помощи Украине. Германия, в частности, впервые передаст шесть списанных военных вертолетов. Канада - надувные лодки, а канадские инструкторы присоединятся к обучению украинских летчиков на F-16. К этой тренировочной миссии привлечены и США.

В Пентагоне, подводя итоги 18 "Рамштайн", отметили, что предыдущие проекты работают. Пилотов продолжают тренировать, в международных инициативах удерживают лидерство. Вместе с тем, участие Конгресса в обеспечении дальнейшего финансирования военной поддержки Украины, отметили, было бы ценным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Отставить панику! Заседание "Рамштайна" принесло положительные результаты для Украины

Напомним, коалиция, насчитывающая с полсотни стран, желающих вооружать Украину, собралась на очередное заседание "Рамштайн-18".

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