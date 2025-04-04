Заседание Украина-НАТО: глава МИД Украины сделал неожиданное заявление

В Брюсселе состоялось заседание Украина-НАТО

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Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Брюссель, где встретился со своими коллегами из стран НАТО. Он сообщил, что такой решимости от партнеров не видел давно.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Прокофьевой.

Новые пакеты поддержки, готовность вкладываться в украинскую оборонку и участие госсекретаря Марка Рубио в заседании совета Украина-НАТО. Хороший знак. По крайней мере так результаты этой встречи очертил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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«Это было закрытое заседание, я не могу цитировать. Но точно скажу, что поддерживаю каждого из выступающих», — сказал он.

Андрей Сибига / © ТСН

Совет Украина-НАТО — формат, который очень нравится и нам, и партнерам. Ведь здесь Украина на политическом уровне чувствует себя как равная среди стран-членов Альянса. Вчера вечером он проходил в закрытом режиме, поэтому многое остается за кадром. Впрочем, подчеркнул министр Сибига, он уже давно не видел такой решимости и единства.

Коротко о результатах: во-первых, все страны сошлись в том, что на Россию нужно оказывать давление — более жесткие санкции, использование замороженных активов, усиление изоляции. И это единственный путь к справедливому миру. Во-вторых, партнеры и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине — и уже совсем скоро она конвертируется в конкретные пакеты.

Один из главных выводов — Андрей Сибига сообщил своим коллегам, что вопрос членства Украины в НАТО не может быть снят с повестки дня, какое бы давление не оказывалось.

И в конце концов, многие страны готовы вкладываться в оборонный сектор Украины — причем не только покупать оружие, но и инвестировать в наши заводы. Потому что прекрасно понимают, только с Украиной возможна будущая архитектура безопасности.

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