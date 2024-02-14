Заседание в формате "Рамштайн": что будут обсуждать на встрече и будут ли новости для Украины

Несколько министров обороны не смогут приехать на заседание.

Поддержку Украины уже сегодня будут обсуждать участники контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

Сегодня в штаб-квартире НАТО должно состояться 19 заседание в формате "Рамштайн". Однако офлайн встреча контактной группы оказалась под угрозой. Глава Пентагона Ллойд Остин, который должен был возглавить Рамштайн, внезапно отменил свой визит в Брюссель. Остина срочно госпитализировали. В больнице с подозрением на перикардит оказался и министр обороны Италии - 60-летний Гвидо Крозетто.

А потому о том, в каком формате состоится встреча - до последнего официально никто не говорил.

Параллельно с этим собранием будут проходить и встреча министров обороны стран НАТО и Советом Украина НАТО, который начал работать в прошлом году после вильнюсского саммита Североатлантического альянса.

Посол Украины Наталья Галибаренко говорит, что наши союзники прежде всего ожидают услышать о том, что происходит на фронте, а мы в свою очередь говорим о потребностях для нашей армии.

Заседание в формате "Рамштайн"

Рустем Умеров, вероятно, тоже не приедет на заседание

Заседание "Рамштайн" вероятно будет проходить в гибридном формате. Часть министров обороны закроются в одной из комнат. А те кто еще не успели доехать включатся онлайн.

Наш министр обороны Рустем Умеров вероятнее всего - тоже не сможет приехать. Но самое главное, говорят здесь, что встречу контактной группы не отменили. Она так или иначе состоится ведь речь идет прежде всего о помощи Украине. Один из главных вопросов этого "Рамштайна" - самолеты F-16. Именно коалиция союзников должна докладывать как идет подготовка пилотов и инженеров и когда в конце концов эти самолеты окажутся в Украине.

И стоит напомнить что такое вообще формат "Рамштайн" и почему он важен. На встречах контактных групп министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будут предоставлять Украине для того чтобы война закончилась быстрее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без министров обороны Украины и США! "Рамштайн" решает судьбу следующего украинского вооружения

Напомним, как армия Путина уничтожает Донбасс и почему местные не хотят уезжать.

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