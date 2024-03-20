Заседание в формате "Рамштайн": какое оружие получит Украина и что говорят на Западе

Состоялось 20-е заседание в формате " Рамштайн ". Встреча состоялась на достаточно мрачном фоне: российские войска медленно продвигаются на востоке, а украинским силам, в частности, не хватает боеприпасов.

Об этом говорится в материале корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Какое оружие передадут Украине

Встреча традиционно состоялась на авиабазе "Рамштайн".

"Нам нужно больше денег, потому что у нас есть разные варианты. Есть чешская инициатива. Также есть в Эстонии различные варианты отправки большего количества боеприпасов Украине. Поэтому я также проведу некоторые дискуссии со своими коллегами. Возможно, найдем еще немного денег, чтобы купить их за пределами Европы", — говорит Ханно Певкур, министр обороны Эстонии.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии.

В пределах Европы и за ее пределами — 800 тысяч снарядов, а затем еще почти столько же нашла Чехия. Международные усилия помогли и в поисках финансирования. Денег хватает на поставку 300 тысяч боеприпасов, и объявления о взносах звучат в дальнейшем. В том числе и на полях "Рамштайна". Германия объявила о пакете помощи на полмиллиарда евро.

"Это включает 10 тысяч боеприпасов со склада наших вооруженных сил. Доставка начнется в короткий срок, фактически немедленно. Кроме того, мы оплачиваем стоимость 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. Доставка будет происходить поэтапно, начиная с лета", — говорит Борис Писториус, министр обороны Германии.

Борис Писториус

По тридцать миллионов на инициативу Чехии по закупке снарядов готовы потратить Канада, также передающая приборы ночного видения, и Финляндия.

Что сказал министр обороны Украины после заседания "Рамштайна"

Боеприпасы были в приоритете украинской стороны, которую на "Рамштайне" традиционно представлял министр обороны Рустем Умеров. А также — системы противовоздушной обороны, дроны, к закупке которых присоединился Люксембург, истребители.

"Все, что по состоянию на сейчас нам нужно, ракеты, — мы получили эту помощь, и едем вместе с результатами. Надеюсь, в ближайшее время, до 15 дней, уже начнется разгрузка. Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, поэтому в этом плане еще и планируем увеличить производство. Поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска", — говорит министр обороны Рустем Умеров.

Рустем Умеров

Позиция США

Об инвестициях в обороноспособность Украины, впрочем, не объявляет сейчас страна, которая на протяжении многих месяцев была лидером помощи ей. Власти Соединенных Штатов сейчас зависят от воли Конгресса, где 60-миллиардное финансирование Украины до сих пор заблокировано. Прогнозы по срокам, несмотря на оптимизм относительно одобрения, глава Пентагона не стал озвучивать. Подчеркнул только, что его страна — совместно с международными партнерами и свободным миром — не допустит проигрыша Украины.

"Когда мы инвестируем в безопасность Украины, мы инвестируем в собственную безопасность и укрепляем общее видение Контактной группы открытого мира правил, прав и обязанностей. Сегодня выживание Украины под угрозой, и есть риски безопасности Америки. Им нельзя терять ни дня. И у нас тоже нет свободных дней", — сказал Ллойд Остин.

С помощью Украине руководство Пентагона ассоциирует европейскую и мировую безопасность, выражая готовность в дальнейшем координировать обеспечение ее насущных потребностей на поле боя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Получили помощь! Едут с пакетом, который устроит украинские войска!

Напомним, Зеленский рассказал о результатах "Рамштайна".

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