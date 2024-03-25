Заселят селянами из РФ: демограф назвал город, в котором после оккупации может не остаться украинцев

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что после того, как Россия оккупирует территорию, начнет заселять Украину россиянами. Он отметил, что первым городом, который оккупанты "освободят" от украинцев будет Киев. Туда террористы вместо местных начнут свозить крестьян из России.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Александр Гладун отметил, что оккупанты после захвата Украины начнут менять население именно в Киеве.

"В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно через людей, которые положительно настроены к своему правительству и правителю. Если позбирают по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы. Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ. И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территорией. Военный захват - это одно дело, а вот лояльное к новой власти население - это другое. Без лояльного населения им здесь будет трудно даже войска удерживать", - пояснил демограф.

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