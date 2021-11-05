Зашла сделать маникюр и погибла: в Сумах в страшном пожаре в салоне красоты угорела молодая беременная женщина

По предварительным данным, мастер и клиентка оказались отрезанными от выхода, потому что на первом этаже уже бушевал огонь.
В Сумах полиция расследует смерть 30-летней женщины Она была в салоне красоты, когда рядом – в двухэтажном жилом доме – вспыхнул пожар. Клиентку вынесли оттуда уже без признаков жизни.
Об этом 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Дом, где произошла трагедия – двухэтажный, с несколькими пристройками. В одной – сразу за домом – была баня – она загорелась первой. В другой – на втором этаже – салон красоты – в котором, как в ловушке, оказались мастер и 30-летняя клиентка.
Пожар начался накануне около шести вечера. Владелец первым увидел пламя в бане. И когда не смог потушить своими силами — вызвал спасателей, которые прибыли уже через три минуты.
В ГСЧС рассказали, что, когда вынесли женщину из здания, медики констатировали, что она погибла.
По предварительным данным, мастер и клиентка оказались отрезанными от выхода, потому что на первом этаже уже бушевал огонь. Клиентка сразу потеряла сознание, а мастер – спаслась, выпрыгнув из окна, рассказывают очевидцы.
Известно, что погибшую звали Юлия. Летом ей исполнилось 30 лет, работала продавщицей. Она была записана в салон на 3 ноября, но визит почему-то перенесли на следующий день, ставший для нее последним. Ее близкая подруга на своей странице в соцсетях рассказала, что Юля была беременна.
Сосед по сгоревшему двору говорит, его жилье тоже чуть не загорелось, пламя было очень мощным.
"Очень сильное горение, потому что все эти конструкции были сделаны из дерева, из пластика, утеплены опилками. Все оно горело как свеча", — отметил спикер УГСЧС Сумщины Олег Стрелка.
Через три часа огонь погасили – баня и салон красоты выгорели дотла, огонь повредил и жилой дом, к которому они были пристроены и где проживает владелец обоих заведений. О возможных причинах возгорания говорить не хочет.
Сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия, выясняет есть ли разрешения на работу бани и салона. Уже известно, что возбуждено уголовное производство за нарушение пожарных норм.
Напомним:
- Под Киевом сгорел дом популярного блогера, тиктокера-миллионника Романа Грицько. Сначала пожар возник в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание.
- А в Харькове уже не впервые жители многоквартирного дома ночью оказываются на улице из-за пожара, который умышленно устраивает сосед.
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