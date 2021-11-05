Зашла сделать маникюр и погибла: в Сумах в страшном пожаре в салоне красоты угорела молодая беременная женщина

Зашла сделать маникюр и погибла: в Сумах в страшном пожаре в салоне красоты угорела молодая беременная женщина

По предварительным данным, мастер и клиентка оказались отрезанными от выхода, потому что на первом этаже уже бушевал огонь.

В Сумах полиция расследует смерть 30-летней женщины Она была в салоне красоты, когда рядом – в двухэтажном жилом доме – вспыхнул пожар. Клиентку вынесли оттуда уже без признаков жизни.

Об этом 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дом, где произошла трагедия – двухэтажный, с несколькими пристройками. В одной – сразу за домом – была баня – она загорелась первой. В другой – на втором этаже – салон красоты – в котором, как в ловушке, оказались мастер и 30-летняя клиентка.

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Пожар начался накануне около шести вечера. Владелец первым увидел пламя в бане. И когда не смог потушить своими силами — вызвал спасателей, которые прибыли уже через три минуты.

В ГСЧС рассказали, что, когда вынесли женщину из здания, медики констатировали, что она погибла.

По предварительным данным, мастер и клиентка оказались отрезанными от выхода, потому что на первом этаже уже бушевал огонь. Клиентка сразу потеряла сознание, а мастер – спаслась, выпрыгнув из окна, рассказывают очевидцы.

Известно, что погибшую звали Юлия. Летом ей исполнилось 30 лет, работала продавщицей. Она была записана в салон на 3 ноября, но визит почему-то перенесли на следующий день, ставший для нее последним. Ее близкая подруга на своей странице в соцсетях рассказала, что Юля была беременна.

Сосед по сгоревшему двору говорит, его жилье тоже чуть не загорелось, пламя было очень мощным.

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"Очень сильное горение, потому что все эти конструкции были сделаны из дерева, из пластика, утеплены опилками. Все оно горело как свеча", — отметил спикер УГСЧС Сумщины Олег Стрелка.

Через три часа огонь погасили – баня и салон красоты выгорели дотла, огонь повредил и жилой дом, к которому они были пристроены и где проживает владелец обоих заведений. О возможных причинах возгорания говорить не хочет.

Сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия, выясняет есть ли разрешения на работу бани и салона. Уже известно, что возбуждено уголовное производство за нарушение пожарных норм.

Напомним:

Под Киевом сгорел дом популярного блогера, тиктокера-миллионника Романа Грицько. Сначала пожар возник в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание.

популярного блогера, тиктокера-миллионника Романа Грицько. Сначала пожар возник в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание. А в Харькове уже не впервые жители многоквартирного дома ночью оказываются на улице из-за пожара, который умышленно устраивает сосед.

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