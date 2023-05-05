"Зашли 22 человека в военной форме": владелица ресторана в Днепре рассказала свою версию скандала с проверкой клиентов-мужчин (фото, видео)

Более двух десятков мужчин почти три часа находились в заведении, проверяли документы и положили официанта лицом на пол.

На прошлой неделе в Сеть попало видео, на котором владелица ресторана SOHO в Днепре спорит якобы с представителями ТЦК и СП в помещении своего заведения. Конфликт получил большую огласку, а против женщины возбудили уголовное дело.

Злата Головий в комментарии ТСН.ua рассказала, что в тот день проходило в заведении и предоставила видео с камер наблюдения.

По словам женщины, 21 апреля в SOHO вошли четыре полицейских и 22 человека в военной форме. Это зафиксировано на видео. Владелица заведения утверждает, что на форме мужчин не было никаких шевронов.

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

"Они начали бегать по моему заведению, которое, кстати, является частной собственностью. Садиться за столики и спрашивать документы у моих посетителей. Без никаких санкций, без единого документа. Даже удостоверения отказались показывать. Они просто кошмарили моих гостей. Эта история продолжалась не пять и не десять минут, а около трех часов", – рассказала Злата Головий.

Женщина объяснила, что срочно поехала в заведение из дома. Владелица ресторана утверждает: полицейские заявили, что приехали по вызову, а мужчин в военной форме не знают.

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

"Мужчины в пикселе говорят "у нас секретный приказ никому не показывать документов" и отводят глаза к потолку. Я до сих пор не знаю, кто был в той зеленой форме. Они не предоставили никаких документов. Да, я была на нервах. Так они несколько часов бегали по моему заведению, толкали меня, положили лицом на пол моего сотрудника. А как бы вы себя вели, если бы они пришли к вам?" – рассказала Злата Головий.

Владелица SOHO вызвала полицейских, военную прокуратуру и своего адвоката. Тогда, по словам женщины, военные уехали, так и не представив никому свои документы. На следующий день короткое видео из ресторана распространили в Сети. Злата Головий говорит, что ей стали угрожать и требовали извиниться.

Владелец заведения Злата Головий начала получать многочисленные угрозы

Скриншот предоставила владелица заведения Злата Головий

Скриншот предоставила владелица заведения Злата Головий

Под рестораном собрали митинг

"Через неделю собирают митинг у меня под заведением. Кстати, во время войны все митинги запрещены. Два буса с какими-то крепкими ребятами приехали. Половина в гражданском, половина в зеленом и балаклавах — как в кино. Меня не было на месте, так они снова два часа бегали вокруг. Пытались обыскивать помещение", — рассказала женщина.

Митинг в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

Она показала видео, на котором мужчины в военной форме в прямом эфире сообщают ее домашний адрес и говорят, что у нее есть сын, через которого можно связаться с ней.

"Обнаружили моего 15-летнего сына и начали вопить, что он, ребенок, сейчас будет отвечать за мои поступки", — добавила Злата Головий.

Скриншот предоставила владелица заведения Злата Головий

Женщина говорит, что видит в событиях признаки правонарушений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и готовит иск в суд.

"Я считаю, что все это похоже на присвоение государственной власти или попытку наладить крышевание моего заведения так называемыми активистами. Я буду бороться за свои права на правовом поле до последнего. Заявления составлены, адвокаты работают", — отметила владелица ресторана.

Что говорят в полиции

В полиции Днепропетровской области затруднились ответить ТСН.ua, для чого патрульных вызвали в SOHO 21 апреля и что происходило в заведении. Инспектор пресс-службы областного управления патрульной полиции Павел Карманов утверждает, что такой информации пока нет.

В комментарии ТСН.ua Злата Головий добавила, что 4 мая в ее заведении правоохранители провели обыск и изъяли компьютеры. На каких основаниях, говорит, пока не понимает.

Скандал в ресторане SOHO в Днепре/Фото предоставила владелица заведения Злата Головий

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, присутствовавший во время "митинга" в ресторане, объяснил, что обыски в SOHO проводятся в рамках уголовного производства. Его возбудили против Златы Головий по факту препятствования деятельности полиции в рамках сотрудничества с ТЦК.

Тем временем в SOHO заявили, что во время проведения обыска полиция лишила доступ посетителей в заведение, что скажется на его репутации и нанесло материальный ущерб.

Владелец ресторана в Днепре рассказала свою версию скандала с проверкой клиентов-мужчин

С чего начался скандал в ресторане SOHO в Днепре

Напомним, на прошлой неделе в Сеть выложили видео, на котором владелица элитного ресторана в центре Днепра спорит якобы с представителями ТЦК и СП. Мужчины зашли в заведение, чтобы проверить документы. Судя по короткой записи, женщина помешала им. Она отказывалась пропустить мужчин в военной форме, объясняя это тем, что после таких проверок в ее ресторан перестанут приходить клиенты.

Вскоре против владелицы ресторана возбудили дело по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за сопротивление работникам ТЦК и СП, лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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