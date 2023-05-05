"Зашли 22 человека в военной форме": владелица ресторана в Днепре рассказала свою версию скандала с проверкой клиентов-мужчин (фото, видео)

Более двух десятков мужчин почти три часа находились в заведении, проверяли документы и положили официанта лицом на пол.
На прошлой неделе в Сеть попало видео, на котором владелица ресторана SOHO в Днепре спорит якобы с представителями ТЦК и СП в помещении своего заведения. Конфликт получил большую огласку, а против женщины возбудили уголовное дело.
Злата Головий в комментарии ТСН.ua рассказала, что в тот день проходило в заведении и предоставила видео с камер наблюдения.
По словам женщины, 21 апреля в SOHO вошли четыре полицейских и 22 человека в военной форме. Это зафиксировано на видео. Владелица заведения утверждает, что на форме мужчин не было никаких шевронов.
"Они начали бегать по моему заведению, которое, кстати, является частной собственностью. Садиться за столики и спрашивать документы у моих посетителей. Без никаких санкций, без единого документа. Даже удостоверения отказались показывать. Они просто кошмарили моих гостей. Эта история продолжалась не пять и не десять минут, а около трех часов", – рассказала Злата Головий.
Женщина объяснила, что срочно поехала в заведение из дома. Владелица ресторана утверждает: полицейские заявили, что приехали по вызову, а мужчин в военной форме не знают.
"Мужчины в пикселе говорят "у нас секретный приказ никому не показывать документов" и отводят глаза к потолку. Я до сих пор не знаю, кто был в той зеленой форме. Они не предоставили никаких документов. Да, я была на нервах. Так они несколько часов бегали по моему заведению, толкали меня, положили лицом на пол моего сотрудника. А как бы вы себя вели, если бы они пришли к вам?" – рассказала Злата Головий.
Владелица SOHO вызвала полицейских, военную прокуратуру и своего адвоката. Тогда, по словам женщины, военные уехали, так и не представив никому свои документы. На следующий день короткое видео из ресторана распространили в Сети. Злата Головий говорит, что ей стали угрожать и требовали извиниться.
Под рестораном собрали митинг
"Через неделю собирают митинг у меня под заведением. Кстати, во время войны все митинги запрещены. Два буса с какими-то крепкими ребятами приехали. Половина в гражданском, половина в зеленом и балаклавах — как в кино. Меня не было на месте, так они снова два часа бегали вокруг. Пытались обыскивать помещение", — рассказала женщина.
Она показала видео, на котором мужчины в военной форме в прямом эфире сообщают ее домашний адрес и говорят, что у нее есть сын, через которого можно связаться с ней.
"Обнаружили моего 15-летнего сына и начали вопить, что он, ребенок, сейчас будет отвечать за мои поступки", — добавила Злата Головий.
Женщина говорит, что видит в событиях признаки правонарушений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и готовит иск в суд.
"Я считаю, что все это похоже на присвоение государственной власти или попытку наладить крышевание моего заведения так называемыми активистами. Я буду бороться за свои права на правовом поле до последнего. Заявления составлены, адвокаты работают", — отметила владелица ресторана.
Что говорят в полиции
В полиции Днепропетровской области затруднились ответить ТСН.ua, для чого патрульных вызвали в SOHO 21 апреля и что происходило в заведении. Инспектор пресс-службы областного управления патрульной полиции Павел Карманов утверждает, что такой информации пока нет.
В комментарии ТСН.ua Злата Головий добавила, что 4 мая в ее заведении правоохранители провели обыск и изъяли компьютеры. На каких основаниях, говорит, пока не понимает.
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, присутствовавший во время "митинга" в ресторане, объяснил, что обыски в SOHO проводятся в рамках уголовного производства. Его возбудили против Златы Головий по факту препятствования деятельности полиции в рамках сотрудничества с ТЦК.
Тем временем в SOHO заявили, что во время проведения обыска полиция лишила доступ посетителей в заведение, что скажется на его репутации и нанесло материальный ущерб.
С чего начался скандал в ресторане SOHO в Днепре
Напомним, на прошлой неделе в Сеть выложили видео, на котором владелица элитного ресторана в центре Днепра спорит якобы с представителями ТЦК и СП. Мужчины зашли в заведение, чтобы проверить документы. Судя по короткой записи, женщина помешала им. Она отказывалась пропустить мужчин в военной форме, объясняя это тем, что после таких проверок в ее ресторан перестанут приходить клиенты.
Вскоре против владелицы ресторана возбудили дело по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за сопротивление работникам ТЦК и СП, лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.
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