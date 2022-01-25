Заслушали министра и обратились к союзникам: какие решения приняли нардепы в первый рабочий день после каникул

Заслушали министра и обратились к союзникам: какие решения приняли нардепы в первый рабочий день после каникул

Повестка дня Верховной Рады, как и до сих пор, состоит из обыденных вопросов мирной жизни.

Верховная Рада обратилась к международным партнерам Украины с призывом не поддаваться на военный шантаж со стороны России и дать Украине четкие сроки вступления в НАТО. Такое обращение депутаты приняли в первый день своей работы во вторник, 25 января. Вернувшись после продолжавшихся 38 дней каникул, политики прежде всего потребовали встречи с министром обороны, чтобы узнать, готова ли Украина отразить вероятное наступление врага.

О том, что выяснилось – говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, на фоне тревожных сообщений от иностранных разведок и дипломатов, Алексей Резников, недавно пересевший с вице-премьерского кресла на горячий стул министра обороны, утром успокаивал руководителей парламента и фракций: угроза есть, но не больше, чем прошлой весной. Упаковывать тревожные чемоданы преждевременно.

"По состоянию на сегодняшний день ударной группировки, способной осуществить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали. Поэтому оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует. Это не значит, что они не захотят, угрозы есть", — отметил он.

Оппозицию, однако, не слишком успокоила встреча с министром. Говорят: Вооруженные силы все еще не обеспечены всем необходимым, чтобы дать отпор.

"Мы, как страна, не имеем права полагаться на случай. На "авось", пойдут или не пойдут. Гадать на кофейной гуще. Наша армия фундаментально недофинансирована. И когда мы задали вопрос, где брать финансирование для армии, то мы услышали от власти, что нам нужно строить дороги", — сказала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В президентской фракции по-прежнему просят оппонентов не нагнетать.

"Как это делают наши военные, военные демонстрируют стойкость, готовятся к всем возможным сценариям. Но никакой паники, никакой дестабилизации. Иначе, если украинцы поддадутся панике, это разрушит всю экономику", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Кроме проблем с финансированием, в оппозиции указывают и на сугубо организационные вопросы, которые до сих пор не решены, хотя враг уже буквально у ворот.

"Сейчас территориальной обороне запрещено выполнять задачи в зоне боевых действий. То есть, мы создали терроборону, а воевать ей запретили. Такой абсурд. И сейчас мой законопроект, я просил, чтобы его рассмотрели немедленно, чтобы мы позволили воевать терробороне, которую мы создали", — отметил нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко.

Свою лепту в безопасность Верховная Рада внесла, послав миру очередной сигнал о помощи. Депутаты приняли специальное обращение к союзникам Украины. Призвали определить четкие сроки, когда Украина может присоединиться к НАТО и попросили не поддаваться российскому шантажу.

Нардепы выясняли, готова ли Украина давать отпор, и приняли обращение к союзникам

"Ничем не оправданные агрессивные политические амбиции РФ, которая в нарушение всех международных договоренностей пытается агрессивными методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой....Я думаю, это должно стать серьезным призывом для международного сообщества", — отметил глава ВР Руслан Стефанчук.

Обращение дружно было принято. Однако этим подготовка к вероятному вторжению и ограничилась. Повестка дня Верховной Рады, как и до сих пор, состоит из обыденных вопросов мирной жизни.

Напомним:

Во вторник, 25 января, во время акции ФЛП, которые пришли в Верховную Раду с требованиями отменить введение кассовых аппаратов и уменьшить налоговую нагрузку, произошли столкновения с правоохранителями. В результате инцидента пострадали 18 сотрудников полиции и трое участников акции, но информация о гибели одного из митингующих оказалась неправдивой.

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