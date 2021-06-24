"Заставили признаться": адвокаты подозреваемого в убийстве и поджоге в Белогородке заявил о давлении на подзащитного

"Заставили признаться": адвокаты подозреваемого в убийстве и поджоге в Белогородке заявил о давлении на подзащитного

Мужчину только доставили в здание суда для избрания меры пресечения.

Задержанному, который в этот понедельник поджег пятиэтажку в Белогородке Киевской области, в эти минуты выбирают меру пресечения. Его подозревают в особо жестоком убийстве мужчины. А чтобы скрыть преступление, устроил взрыв в многоэтажке.

Об этом сообщает журналистка ТСН Наталья Островская, которая находится на заседание.

В Киево-Святошинском суде именно началось заседание. Прокуратура требует содержания под стражей без права на внесение залога. Мужчина ранее в содеянном сознался, уверяет произошло все в состоянии аффекта. Но вот адвокаты заявили, что их подзащитного держали 30 часов без воды и пищи и якобы заставляли признаться.

У подозреваемого на руках журналисты заметили раны, но происхождение их неизвестно.

Напомним, в этот понедельник прогремел взрыв в Белогородке Киевской области. Все произошло в пятиэтажке, она почти сразу загорелась. Огонь быстро распространился, достался чердака и охватил последний этаж. 14 жителей пострадали, троих госпитализировали.

На пепелище полицейские нашли тело 47-летнего мужчины. Позже выяснили, что ему перерезали горло, вырезали сердце, а потом подожгли квартиру, чтобы замести следы.

Пока правоохранители искали убийцу, он за всем наблюдал и даже попал на камеру ТСН. почти два дня приходил на пожарище и общался с пострадавшими.

Новости Украины: поджигателю 5-этажки, который скрыл жестокое убийство, выбирают меру пресечения

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