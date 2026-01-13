«Заставили рожать мертвого ребенка»: подробности гибели 36-летней женщины в роддоме на Оболони

Правоохранители сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей / © ТСН

Сегодня, 13 января, киевская полиция и прокуратура столицы сообщили о трагическом случае, который произошел в одном из столичных перинатальных центров (он расположен в Оболонском районе Киева) — там умерла 36-летняя роженица после того, как родила мертвого ребенка. По данным правоохранителей, этот случай произошел в 2023 году, после этого началось следствие, был назначен ряд экспертиз. Следствием стало то, что 50-летней врачу-гинекологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Последнее, по версии следствия, привело к смерти пациентки.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, согласно протоколам введения родов, пациентке должны были сделать плодоразрушающую операцию, а не заставлять самостоятельно рожать уже мертвого ребенка.

«Кроме того, женщину должны были периодически осматривать после родов, а оставили одну в палате, вовремя не заметив кровотечение», — сообщила столичная прокуратура.

«Когда женщина находилась в роддоме, там диагностировали, что ребенок мертв. Ей должны были сделать операцию и достать ребенка, но женщину отправили на роды. После этого, после травм, она истекла кровью», — рассказали нам в прокуратуре.

По данным ведомства, женщина прожила после родов 4 часа и скончалась.

«Роженица умерла в результате массивного кровотечения, вызванного разрывом внутренних органов во время родов, что установлено экспертизой», — рассказали нам в прокуратуре и добавили, что в ближайшее время это дело будет направлено в суд.

Если вина врача будет доказана в суде, то ей грозит запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Что говорят в родильном центре

Директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Оксана Голикова в комментарии для ТСН.ua сообщила, что подозреваемая отстранена от выполнения своих обязанностей.

«Этот случай произошел более двух лет назад. Насколько мне известно, дело будет передано в суд. По состоянию на данный момент вина врача не доказана. Врач отстранен от работы. Проводились следственные действия, в том числе с медицинской документацией. Как руководитель, я готова помогать следствию. Была тяжелая ситуация, детали которой я, как врач, не имею права разглашать. Могу добавить, что у нас все врачи действуют по действующим протоколам. Не всегда трагические случаи происходят по вине врача, но я не судья. То, виноват ли врач, или нет — это постановит суд», — сообщила нам руководитель этого центра.

Кроме того, комментируя данные правоохранителей о том, что врач должна была сделать роженице операцию и достать мертвого ребенка, Оксана Голикова сообщила, что решение о тех или иных действиях принимает консилиум. Относительно непосредственно тех родов Оксана Голикова сообщила, что разглашать подробности ей запрещает врачебная тайна.