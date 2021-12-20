Заставили вернуть 54 тыс. грн от государства: в Хмельницкой области осудили многодетную мать

В суде многодетная мать признала свою вину.

В Хмельницкой области осудили мать троих детей и заставили вернуть около 54 тыс. грн материальной помощи от государства. Женщина подала заявление на помощь, скрывая полученные доходы от сдачи в аренду пая и продажи автомобиля.

Об этом идет речь в решении Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина три года подавала заявления на получение государственной социальной помощи на детей одиноким матерям. В то же время многодетная мать скрыла, что получала средства за аренду земельного участка (2505 грн в год) и доход от продажи автомобиля (200 тыс. грн)

Женщину обвинили в том, что она незаконно получила 53 925,72 грн материальной помощи от государства.

В суде многодетная мать признала свою вину. Она сообщила, что уже вернула государству всю сумму материальной помощи.

Суд признал женщину виновной по ч.2 ст.190 УК Украины. Ее приговорили к 1 году лишения свободы. Однако судья заменил реальный срок испытательным – 1 год.

Напомним:

Похожий инцидент произошел в Тернопольской области. Там из-за лжи в декларации осудили мать, самостоятельно воспитывающую ребенка. Женщина, чтобы получить социальную помощь от государства, скрыла жилой дом, находящийся в ее частной собственности.

Ранее в Хмельницкой области женщину заставили вернуть более 92 тыс. грн помощи на ребенка. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

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