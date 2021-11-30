Заставили всех лечь, ограбили и подожгли помещение: в центре Львова неизвестные напали на салон красоты

Полиция устанавливает обстоятельства нападения.
В центре Львова по ул. Шота Руставели во вторник, 30 ноября, неизвестные ворвались в помещение салона красоты. Злоумышленники ограбили присутствующих и подожгли помещение.
Об этом сообщает "Варта-1" со ссылкой на очевидцев.
Работница заведения рассказала, что около 20:00 к ним ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. После этого злоумышленники украли у работников мобильные телефоны и личные вещи. Также нападавшие подожгли салон красоты с людьми внутри и скрылись.
В комментарии ТСН.ua спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила инцидент. Она сообщила, что правоохранители расследуют нападение.
"Сейчас устанавливаем обстоятельства и личности причастных", — пояснила Светлана Добровольская.
О том, есть ли из-за нападения потерпевшие, пока неизвестно.
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