Заставили всех лечь, ограбили и подожгли помещение: в центре Львова неизвестные напали на салон красоты

Заставили всех лечь, ограбили и подожгли помещение: в центре Львова неизвестные напали на салон красоты

Полиция устанавливает обстоятельства нападения.

В центре Львова по ул. Шота Руставели во вторник, 30 ноября, неизвестные ворвались в помещение салона красоты. Злоумышленники ограбили присутствующих и подожгли помещение.

Об этом сообщает "Варта-1" со ссылкой на очевидцев.

Работница заведения рассказала, что около 20:00 к ним ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. После этого злоумышленники украли у работников мобильные телефоны и личные вещи. Также нападавшие подожгли салон красоты с людьми внутри и скрылись.

В комментарии ТСН.ua спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила инцидент. Она сообщила, что правоохранители расследуют нападение.

"Сейчас устанавливаем обстоятельства и личности причастных", — пояснила Светлана Добровольская.

О том, есть ли из-за нападения потерпевшие, пока неизвестно.

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