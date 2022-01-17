Заставляли глотать сигареты, избивали, обливали водой: как накажут стаю подростков-палачей, которые издевались над парнем под Запорожьем

Заставляли глотать сигареты, избивали, обливали водой: как накажут стаю подростков-палачей, которые издевались над парнем под Запорожьем

Освободить мальчика удалось только родителям, совершенно случайно узнавшим, где находится их сын.

В Запорожье 9-классника заманили в дом к бывшему однокласснику. А потом 6 подростков несколько часов избивали его, унижали и требовали деньги. Спасли ребенка родители, которые стали искать сына вечером. Его забрали почти без сознания в шоковом состоянии. В настоящее время пострадавший в больнице, двое его обидчиков задержаны.

Как сообщается 17 января в сюжете ТСН.19:30, в ходе следствия выяснилось – ребенка подвергали еще и сексуальным домогательствам.

В тот день, вспоминает мама, сыну позвонила девушка и пригласила на прогулку. Когда стемнело – парень не вернулся и родители начали его искать. Подростка нашли через несколько часов в доме бывшего одноклассника.

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"Не знаю, что бы они с ним сделали, если бы я не приехала. Было 7 человек. И парни, и девушки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли.... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Принуждали раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию. Все приехали оперативно", – рассказывает мама Егора, Анна Скачкова.

Все пытки подростки снимали на видео, но из-за чрезмерной жестокости кадров полиция их не распространяет. Сейчас Егора обследуют врачи.

В общем, над парнем издевались шестеро подростков. Самому младшему – 12, старшему – 15 лет. Он живет в доме, где все произошло. Соседи говорят: родители Славика развелись и переехали в Запорожье, а сам парень уже несколько лет проживает здесь один. Парень имеет большие проблемы с поведением, а в доме – каждый вечер компании, угомонить которые соседям не удается.

Почему 15-летний подросток жил без родительской опеки сейчас устанавливают правоохранители и соцслужбы. Его и еще одного парня полиция задержала, личности всех остальных – установила. Родители Славика на связь не выходят, а мать другого задержанного вызволять сына не собирается.

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"Что заработал пусть и получает. На адвоката у меня нет денег", — говорит мать нападавшего Елена Масаликина.

Тем временем в полиции открыли производство по факту пыток. Впоследствии, когда изучили видеодоказательства, добавили в обвинения еще разбой и сексуальное насилие. В Кушугумской громаде, шокированной случившимся, рассматривают возможность комендантского часа для несовершеннолетних.

Родители же потерпевшего требуют, чтобы к ответственности привлекли всех, кто участвовал в издевательствах над их ребенком. В деле фигурируют три парня и три девушки. Задержанным мера пресечения будет избираться уже 18 января.

В Запорожской области 6 подростков несколько часов избивали 9-классника, унижали и требовали деньги | Новости Украины

Напомним:

В Запорожье банда подростков устроила расправу над тремя школьницами. Вечером на школьном стадионе их пытали почти полтора часа. А самое активное участие в издевательствах над сверстниками приняли девушки. Несмотря на многочисленные травмы, правоохранители открыли производство только по легким телесным повреждениям.

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