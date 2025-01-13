Застройка ботсада имени Гришко в Киеве: что известно о скандале

Что говорят столичные чиновники и на чем настаивают в ботаническом саду.

Киевлян ошеломила новость о том, что якобы землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, несмотря на запрет, передали под жилую застройку.

Попытки захватить землю ботанического сада были уже неоднократно. Откусить кусок земли на столичном Печерске застройщики пытались еще во времена мэра Черновецкого и президента Януковича, тогда работники ботанического сада и активисты сплотились и им удалось отстоять участки, на которые положили глаз застройщики.

Что говорят в Госаудитслужбе

Похоже, что во время войны такие попытки снова возобновились. Как сообщает Государственная аудиторская служба Украины, во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба обнаружила нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. М.М.Гришко.

"Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул.Садово-Ботанической, 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. За ним предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботанический сад", – сообщают в Госаудитслужбе.

И добавляют, что якобы шесть лет застройщик не мог реализовать соглашение именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада. В то же время, за этот период учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары ( в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн.

Мэр зовет на помощь Кабмин

Из-за скандала вокруг ботанического сада, соответствующее заявление сделал и мэр Киева Виталий Кличко. Он говорит, что городские власти требуют от правительства вмешаться в ситуацию, чтобы сделать невозможным застройку Национального ботанического сада имени Гришко. И сделать все, чтобы упорядочить его территорию.

"Напомню, ранее Киев обращался в Национальную академию наук, которой принадлежит ботсад, передать его в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии. И город хотел упорядочить ее. Впрочем, в НАН отказались от предложения и впоследствии передали участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику. Несмотря на то, что строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом", – заявил мэр Киева.

Кличко добавляет, что столица готова взять в управление территорию ботанического сада, отремонтировать и восстановить жемчужину столицы. А это намерение уже настораживает, учитывая количество строительных скандалов, которые есть в столице.

Новый начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже высказался о скандале вокруг ботанического сада.

Ткаченко даже поблагодарил Государственную аудиторскую службу Украины за проведенный аудит и выявление инвестиционного договора, заключенного в 2018 году, который предусматривал застройку ботанического сада.

"Оперативно обращусь к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", – отметил Тимур Ткаченко.

Что говорят в ботаническом саду

Работники Национального ботанического сада имени Гришко, шокированы заявлениями, как Госаудитслужбы, так и мэра Киева и начальника КГВА, потому что понятия не имеют о каком земельном участке идет речь.

По словам Николая Шумыка, заместителя директора Национального ботанического сада им. М. Гришко по научной работе, проверки учреждения время от времени были, но по соблюдению экологического законодательства их не было за этот период. Последняя финансовая проверка была в январе-феврале прошлого года.

"За 25 лет было как минимум 4-5 попыток отобрать землю ботанического сада. Мы все время боролись за нее с частными и коммунальными компаниями и даже с религиозными. Сейчас такое ощущение, что кто-то намеренно хочет скомпрометировать администрацию ботанического сада, и есть подозрение, что это новая попытка давления. Если говорить о каких-то строительных работах на нашей территории, то они не ведутся, а ограждение ботанического сада по всей его территории стоит по-прежнему и не уменьшилось ни на сантиметр", – рассказывает ТСН.ua Николай Шумык, заместитель директора Национального ботанического сада им. М. Гришка по научной работе.

Национальный ботанический сад имени Гришко

Что в главном документе ботсада?

Ученый опровергает заявления о запущенности территории заведения и уверяет, что его работники, несмотря на войну, оберегают и заботятся о ботаническом саде.

"Ботанический сад не выделял и не передавал ни одного сантиметра земли под жилую застройку. Есть главный документ Национального ботанического сада – это проект организации территории объекта природно-заповедного фонда. В 2019 году мы обновили этот документ, который составляется раз в 10 лет. Он прошел утверждение в Национальной академии наук Украины и в Министерстве окружающей среды, где его изучали несколько департаментов и он был утвержден", – рассказывает Николай Шумык.

Планировали ремонт админкорпуса и общежития

Он добавляет, что на территории ботанического сада им. Гришко есть здания, которые нуждаются в ремонте – административный корпус, общежитие и хозяйственный двор.

"На территории сада у нас есть 5-6 корпусов, на которые кто-то всегда "претендует". Мы действительно обсуждали вопрос об уменьшении количества этих корпусов, планировали реконструировать наш административный корпус, хозяйственный двор и общежитие ботанического сада, которое необходимо для пребывания наших иногородних работников. Поэтому одним из пунктов проекта у нас было прописано, что на месте старого административного корпуса и общежития, по инвестиционному соглашению, если найдется инвестор, есть необходимость построить административно-офисные помещения. Они необходимы для комфортной работы наших сотрудников, потому что все, что имеем – старое и ухаживать за ним очень сложно. Но, подчеркиваю, ни одного инвестора нам не удалось найти, поэтому работы так и не начались", – рассказывает Николай Шумык.

Работники ботанического сада удивляются, откуда Госаудитслужба взяла информацию о жилой застройке.

"Могу вас твердо заверить, что мы никогда даже речи не вели о возможности жилой застройки на территории ботанического сада", – уверяет Николай Шумык.

Загадочные луковицы тюльпанов на миллионы

Что касается истории с луковицами тюльпанов и почвы на 2,6 миллиона гривен, то в ботаническом саду уверяют, что крайне удивлены информацией об этом.

"За последние 10 лет на территории сада мы даже высадки луковиц тюльпанов не производили. Только на партере, вдоль лестницы, высаживали тюльпаны, но они были очень болезненны, потому что под землей проложена теплотрасса. Поэтому отказались от высадки. Исключение сделали в прошлом году на участке "Времена года". К нам обратилась женщина из Луганска, которая работала в садовом центре, и в память о погибшем мужчине, предложила высадить на этом участке тюльпаны. Около тысячи подаренных ею луковиц цвели там в прошлом году. Больше никаких луковиц тюльпанов мы не принимали", – рассказывает Николай Шумык.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что киевляне требуют превратить Гидропарк в Диснейленд: реально ли это во время войны.

Невероятная красота! В ботсаду им. Гришка расцвела аллея сакур

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