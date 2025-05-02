Сотни человеческих останков остаются складированными в металлическом контейнере на Подоле

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В Киеве, на Подоле, обнаружена жуткая находка — металлический контейнер, полностью заполненный человеческими костями и черепами. Находка, весом несколько тонн, шокировала правоохранителей и вызвала возмущение научного сообщества.

Как сообщили в полиции Киева, контейнер с сотнями человеческих останков находится на улице Сковороды, 9-б, где раньше размещалась база Института археологии НАН Украины. Эти кости представляют собой археологические находки, собранные во время раскопок в столице на протяжении многих лет.

ТСН.ua выяснял обстоятельства этой ужасной находки: как человеческие остатки оказались в контейнере и почему их до сих пор не перезахоронили.

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История с человеческими останками действительно очень жутковата. Речь идет об остатках киевлян, умерших более ста лет назад. Их выкопали из бывших кладбищ, ради современной застройки, а сейчас кости как хлам валятся в строительном контейнере.

Место, где стоит контейнер и в самом деле больше похоже на мусорку. Здесь все поросло сорняками и перекопано траншеями. Когда-то это была нарядная и ухоженная городская территория.

По адресу Сковороды, 9-б находилась постоянно действующая Подольская археологическая экспедиция Института археологии НАНУ. Ученые экспедиции исследовали Подол, проводили раскопки по всему городу. С 1984 по 2021 год археологическая база была настоящим центром науки, образования и охраны культурного наследия.

Кости из Щекавицкого кладбища стали хламом?

Но, как объясняют ученые, помещение они арендовали у города до 2021 года. До этого городские власти всячески пытались выселить археологов из домика на улице Сковороды, и это им удалось в 2021 году. Аренду не продлили из-за наскоро организованной «реставрации» здания. Но все, что сделали реставраторы — перекопали двор, удивительно быстро засорили его, и так все и оставили на четыре года. Поэтому и неудивительно, что сейчас это место киевляне и полиция приняли за свалку.

«Мы предупреждали Департамент охраны культурного наследия КГГА, что в помещениях хранится масса предметов, обнаруженных в результате изучения Подола, а также человеческие останки, найденные во время археологических раскопок, и их просто некуда девать, кроме как перезахоронить. Именно в 2021 году было получено очень много материала — это преимущественно захоронение XIX-первой половины ХХ века с территории бывшего Щекавицкого кладбища, которую город отдал под застройку. Речь идет об участках на улице Олеговской, 36 и 42-а в Шевченковском районе. Погребения были в очень плохом состоянии из-за ландшафтной перепланировки и застройки территории в советское время. Но нам удалось осторожно собрать с обоих участков около 900 захоронений. Две сотни из них наши палеоантропологи исследовали, а пока проблема с перезахоронением решалась – остатки хранились в подвальном помещении экспедиционной базы», – рассказывает ТСН.ua Всеволод Ивакин, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Киева Института археологии НАНУ.

Контейнер как «временное» решение, ставшее постоянным

Он добавляет, что, когда город начал «реставрацию» на Сковороды, 9-б к археологам обратились представители Департамента охраны культурного наследия КГГА с требованием убрать с территории человеческие останки, найденные во время раскопок.

«Мы объяснили, что по законодательству остатки имеют статус вещей музейного фонда — они охраняются законом, то есть без разрешения Минкультуры мы не можем их «куда-то девать», их следует перезахоронить. Это же человеческие захоронения, остатки наших предков киевлян, похороненных на общегородском кладбище на Щекавице. Мы должным образом относиться к их памяти. После этого дирекция Департамента охраны культурного наследия КГГА нашла этот металлический контейнер, в который были складированы останки возле нашего бывшего помещения, которое мы оставили в 2021 году. С тех пор всю ответственность за состояние и сохранность останков несет КНМЦ при Департаменте охраны культурного наследия КГГА», — объясняет Всеволод Ивакин.

Археологи подчеркивают, что человеческие останки не имеют научной ценности, а их палеоантропологические исследования завершены. Но передать эти остатки в музейные фонды невозможно. В Украине нет учреждений, которые могли бы хранить такие антропологические коллекции. Поэтому единственным вариантом осталось сохранение их в контейнере, пока не решится вопрос о перезахоронении.

Кто должен решить вопрос с перезахоронением

«Перехоронение – это сложное дело. В которой, по-моему, должен участвовать и город, выдающий разрешения на застройку бывших кладбищ — а это по сути памятники истории (Щекавицкое кладбище). А ведь такие находки там были ожидаемыми. Но, к сожалению, об этом никто заранее не позаботился. Наверное, потому, что городские власти не интересуют вопросы охраны культурного наследия. Вместо содействия развитию столичной археологии они закрывают научный центр по археологическому исследованию Киево-Подола, уничтожают местный музей в сооружении по адресу ул. Сковороды, 9-б. На данный момент — просто не могут ухаживать за территорией, которая у них на балансе, несмотря на то, что это памятник архитектуры национального значения», — отмечает Всеволод Ивакин.

К этому археолог добавляет:

«Все запросы Института археологии о перезахоронении направлены на Минкультуры, а их было три — либо остаются без ответа, либо нам рекомендуют передать остатки музейным учреждениям. К сожалению, ни одно из музейных учреждений в Украине не согласится принять в свои фондовые коллекции подобные предметы. Которые еще и совершенно не информативны, поскольку наши палеоантропологи «выжали» из этого материала, все, что только возможно. Думаю, что проблему может решить только город и Минкультуры, которые должны объединить усилия, чтобы достойно перезахоронить остатки киевлян».

Был опыт перезахоронений

По словам археолога, у Киева уже был опыт таких перезахоронений. Во время раскопок (2005-2009) на территории Вознесенского монастыря (территория Художественного арсенала) натолкнулись на старинное кладбище.

«Тогда перезахоронили найденные останки умерших, причем перезахоронили их исторически правильно, как по мне, во Флоровском монастыре. То есть это можно сделать, было бы желание. Это же наши предки — киевляне. А они уже долгое время лежат в этом контейнере. У нас тоже болит сердце за эту историю. Но, к сожалению, мы не имеем даже доступа к помещению на Сковороды и, соответственно, не можем повлиять на ситуацию, хотя именно наши сотрудники доставали эти остатки из земли и изучали их. Все что нужно — это провести совместную встречу между представителями КГГА и Минкультуры и принять окончательное решение о процедуре перезахоронения останков. Археологи будут активно содействовать процессу решения этой проблемы. Но без такого решения проблема не сдвинется с места. Самостоятельно Институт археологии этого не решит из-за ряда юридических нюансов», — отмечает Всеволод Ивакин.

Где ни копни в центре — кладбище

По мнению исследователя, решать вопрос необходимо на уровне градостроительного кодекса Украины, поскольку любые земляные работы в историческом центре Киева обнаружат давние захоронения — это место расположения десятков разновременных монастырских и приходских кладбищ. То есть проблема будет оставаться нерешенной.

Дата публикации 14:19, 01.05.25 Количество просмотров 10 У решток в мішках на київському Подолі знайшовся власник