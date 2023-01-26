Застрял обломок ракеты размером с ладонь: в больницах спасают троих пострадавших от ракетных обстрелов Киева

Пострадавших в результате ракетного удара по Голосеевскому району столицы оперативно госпитализировали и сразу прооперировали.

Их доставили в разные больницы. Сначала сообщалось о двух мужчинах, но теперь известно еще об одном. Состояние всех трех стабильное, их жизни ничто не угрожает, сообщают медики ТСН.

Они получили многочисленные травмы, больше повреждены конечности. У одного из пострадавших, 38-летнего уроженца Винницкой области, с ноги врачи достали обломок ракеты размером с ладонь. "Прооперировали, вынули осколок, все хорошо будет с ним, но дополнительно оперативное вмешательство еще потребуется, доводя сложное ранение", — рассказывают медики.

На месте трагедии мужчины обрезали деревья. Их 55-летний коллега погиб от травмы грудной клетки.

Напомним, что 11 человек погибли сегодня в результате российских атак дронами и ракетами. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Еще 11 человек получили ранения. Возникли два пожара, повреждено более трехсот зданий. Больше разрушений, по словам чиновника, — в Киевской области.

На рассвете россияне ударили ракетами С-300 по Запорожью. Попали в объект критической инфраструктуры. Уже в 10 утра обстреляли место прилета снова.

В Одесской области утром тоже прилеты, по данным ОВА, в объекты критической инфраструктуры. Есть перебои с электричеством, в нижней части населенных пунктов исчезла вода. К качательным станциям водоканалов подключают генераторы.

Ночью враг атаковал и Днепропетровщину. Силы противовоздушной обороны сбили пять "Шахедов". Однако есть попадание в промышленное предприятие. По официальной информации, обошлось без жертв. Горожане в соцсетях пишут о взрыве такой силы, что в некоторых домах поблизости попадала мебель.

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Дальше держать Бахмут будет труднее: бои за город становятся более ожесточенными, а ночная охота за врагом напоминает компьютерную игру.