Застряла в сугробе и стала звездой соцсетей: поступок учительницы из Одессы поразил людей (фото, видео)

Одесская учительница литературы стала звездой соцсетей: она вела уроки из автобуса, застрявшего в снежных заносах. Фрагмент занятия снял кто-нибудь из пассажиров и видео стал вирусным.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Первый урок в девятом классе Марина Ивановна начала с автобуса, который застрял в метели. На тот момент женщина провела в нем двадцать часов, но ее ученики сначала даже не заметили, что что-то не так.

То, что ее снимают, Марина Ивановна Червенкова не заметила. И даже немного расстроилась, узнав о внезапной популярности.

"Я свое внимание направляла на учеников. Мне кажется, очень удачный урок был, мне понравилось. Я и не думала, что вокруг моего имени такой шум", - говорит учительница Одесского лицея №67 Марина Червенкова.

Марина Ивановна в автобусе

Ученики говорят, что их учительница очень скромная, делает много добрых дел, но в основном этого не афиширует.

В плену непогоды Марина оказалась после поездки на выходные в родное село. Вспоминает, что садилась в автобус при ясном небе. По дороге любовалась первыми снежинками, а уже через час автобус застрял в снежном сугробе. Утром учительница начала уроки. Говорит - ей даже не пришло в голову отменить обучение. Только третий урок провела не полностью - исчез интернет.

"Я до этого уже знала, что Марина Ивановна опаздывает, что она в автобусе застряла. Это - человек, который влюблен в свой предмет - в литературу. Она очень ответственная очень дисциплинированная. Поэтому скажем честно, я не удивлена совсем, но приятно", - говорит директор Одесского лицея №67 Ирина Николенко.

В конце концов, когда автобус больше, чем через сутки добрался до Одессы, Марина Ивановна уже прославилась в соцсетях. И хотя в лицее, где работает учительница, обучение дистанционное - на следующий день ее ученики пришли в школу, чтобы обнять учительницу и показать как усвоили материал, выложенный из сугроба.

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Напомним, жительница Херсона стала звездой соцсетей, она "перевоспитывает" россиян, а когда раздражают – читает им молитву.

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