Затем такое дерьмо, как Соловьев, благодарит за разрушение Украины изнутри — в "Праве на владу" обсудили роль Гордона в политике

Затем такое дерьмо, как Соловьев, благодарит за разрушение Украины изнутри — в "Праве на владу" обсудили роль Гордона в политике

В эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", в котором обсудили итоги 2021-го, возникла оживленная дискуссия между участниками программы.

Ведущая Наталья Мосейчук попыталась перевести разговор с эмоциональной в продуктивную часть.

"Так выглядит общенациональный стол у украинцев", – сказала Наталья Мосейчук о дискуссии в студии "Права на владу".

Затем было продемонстрировано видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, похвалившим в одной из своих передач журналиста Дмитрия Гордона.

"А потом всякий хлам и всякое дерьмо типа Соловьева говорит вот что…", — сказала Наталья Мосейчук перед демонстрацией видео.

Далее на экране появилась запись речи российского пропагандиста:

"Молодцы, спасибо Богдану (Андрей Богдан, экс-глава ОП Украины – ред.), спасибо Гордону (ведущий и журналист Дмитрий Гордон – ред.), спасибо Шустеру (Савик Шустер, ведущий – ред.), спасибо доктору Комаровскому. Вы разрушите Украину быстро. Молодцы... А то, что делает Гордон — очень важно. То, как он хоронит Украину... Зачем нападать на Украину российским войскам, если есть бойцы невидимого фронта, такие как Гордон, разрушающие ее просто нах... Они уничтожают Украину".

Затем такое дерьмо как Соловьев благодарит за разрушение Украины изнутри - в "Право на владу" обсудили роль Гордона в политике

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