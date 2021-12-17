Затем такое дерьмо, как Соловьев, благодарит за разрушение Украины изнутри — в "Праве на владу" обсудили роль Гордона в политике

В эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", в котором обсудили итоги 2021-го, возникла оживленная дискуссия между участниками программы.
Ведущая Наталья Мосейчук попыталась перевести разговор с эмоциональной в продуктивную часть.
"Так выглядит общенациональный стол у украинцев", – сказала Наталья Мосейчук о дискуссии в студии "Права на владу".
Затем было продемонстрировано видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, похвалившим в одной из своих передач журналиста Дмитрия Гордона.
"А потом всякий хлам и всякое дерьмо типа Соловьева говорит вот что…", — сказала Наталья Мосейчук перед демонстрацией видео.
Далее на экране появилась запись речи российского пропагандиста:
"Молодцы, спасибо Богдану (Андрей Богдан, экс-глава ОП Украины – ред.), спасибо Гордону (ведущий и журналист Дмитрий Гордон – ред.), спасибо Шустеру (Савик Шустер, ведущий – ред.), спасибо доктору Комаровскому. Вы разрушите Украину быстро. Молодцы... А то, что делает Гордон — очень важно. То, как он хоронит Украину... Зачем нападать на Украину российским войскам, если есть бойцы невидимого фронта, такие как Гордон, разрушающие ее просто нах... Они уничтожают Украину".
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