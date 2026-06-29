Затишье накануне наибольшей угрозы для Украины: эксперт предупредил о новой тактике войны

Военный эксперт предполагает, что Россия в эти дни накапливает максимальное количество дронов для мощного удара по Украине. / © ТСН

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Война в Украине, тактика и интервалы между массированными обстрелами нашей страны, очевидно, могут заметно измениться после того, как украинские военные поразили в России завод в Воронеже, который производил критически важные электронные компоненты для российских ракет.

На днях в украинском сегменте соцсетей отдельные пользователи обратили внимание, что интервал между массированными обстрелами по Украине заметно увеличивается и начали выдвигать определенные гипотезы, почему так и к чему готовятся россияне.

ТСН.ua поинтересовался мнением военного эксперта на этот счет.

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«Да, вполне может соответствовать действительности то, что теперь россияне могут экономить ракеты. Но это не значит, что при этом они будут экономить на дронах. Сейчас мы наблюдаем, что россияне используют немного дронов-камикадзе. Они их накапливают и делают это для более массированного налета», — высказал свое мнение-предупреждение военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, этот более массированный налет россияне могут провести и без применения ракет.

«Но обычно они их используют», — говорит он.

И продолжает: «То, что у них возникают проблемы с производством ракетного вооружения после ударов по предприятиям — это безусловно. Я согласен с тем, что они могут экономить на этом. Но возникает вопрос о том, почему они экономят на дронах? Скорее всего, происходит процесс накопления для более массированного концентрированного удара, который они могут назвать какой-то "местью" или еще чем-то. Может произойти такой удар, как был 13-14 мая, когда оккупанты использовали 1600 средств террора. Могут снова нанести такой удар».

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По предположениям Коваленко, массированный удар мог быть запланирован на прошлую среду-четверг согласно формированию боекомплекта.

«Но этого не произошло. Возникало подозрение, что россияне готовятся ударить на день Конституции Украины. Но и в тот день не нанесли удара. Поэтому, скорее всего, происходит более тщательный процесс подготовки, связанный как с техническими и технологическими проблемами россиян, так и с логистическими проблемами. Мы сейчас наблюдаем достаточно небольшое количество налетов, совершаемых с территории Крыма. Последний оказался в изоляции, и пусковые площадки, которые там размещаются, недополучают боекомплект из-за логистической изоляции. Я думаю, что сейчас идет подсчет возможностей одновременного пуска в проекции с тем, как они это будут использовать плюс производственные возможности касательно ракет», — анализирует ситуацию Коваленко.

По его мнению, скорее всего, россияне будут пересматривать дальнейшую интенсивность ракетных ударов, потому что было повреждено производство, где создавали компоненты и для баллистических, и для крылатых ракет.

«С учетом не только накопленного боекомплекта, но и того, что они смогут производить в ближайшее время. Думаю, сейчас россияне проводят именно такую работу», — уточняет он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия готова к мощному удару по Украине — почему РФ временно сократила интенсивность ударов, готовится ли к новой массированной атаке и когда она может произойти.

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