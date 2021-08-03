Затишье перед бурей: главный инфекционист Львовской области рассказал о новой вспышке COVID-19 и когда закончится эпидемия

Следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, считает медик.

Новый штамм коронавируса "Дельта" продолжает распространяться по миру. Поэтому в США сообщили, что маски должны носить даже вакцинированы, а в штате Флорида только за сутки обнаружили 21 683 инфицированных. Ранее в этом штате в январе фиксировали максимально более 19 тыс. больных.

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Похожая ситуация в Израиле, где вакцинировали почти 58% населения, несмотря на это там продолжают фиксировать новые случаи инфицирования коронавируса. А страна после того, как отменили масочный режим, через 10 дней его вернула. Там даже пошли на то, что решили прививать людей от 60 лет третьей дозой вакцины Pfizer.

В Украине максимальное количество больных, которое зафиксировали на прошлой неделе — это 962 человека.

Стоит ли ожидать новую вспышку болезни в нашей стране и когда миру удастся победить COVID-19. Об этом ТСН. ua рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

В мире сейчас фиксируют четвертую волну коронавируса, много больных и смертей. В Украине пока ситуация достаточно спокойна. Во Львове ежедневно официально фиксируют в среднем около 20 новых больных. Почему, по Вашему мнению, так? И ждать ли новую волну коронавируса в Украине?

Действительно, в мире сейчас фиксируют увеличение количества больных коронавирусной болезнью. В частности например, в США статистика показала, что на прошлой неделе зафиксирован один из самых высоких показателей, выявленных больных коронавирусом. В Италии, например, вводятся новые карантинные мероприятия из-за увеличения больных этим недугом. Похожая тенденция наблюдается и в Чехии. Что касается Украины, то действительно, ситуация несколько лучше. Общее количество больных у нас уменьшилась, показатели летальности также снизились. Но, как по мне это — такое затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм "Дельта", главным фактором которого есть много мутаций и он является более заразным и агрессивным для человеческого организма и в этом есть его главная опасность.

Что касается Украины, то это можно объяснить это несколькими факторами. Первое — это то, что у нас сейчас лето. В этот период большинство населения выезжает на отдых. Поэтому общее количество населения в крупных городах уменьшается. Второе - украинцы все же прислушались к советам медиков о необходимости вакцинации. И мы каждый день читаем о том, что темпы вакцинации растут и это свидетельствует о том, что больший процент населения все же вакцинируется. Третий фактор — все же многие переболели. А преодолеть вирусную инфекцию можно или вакцинацией, или большинство населения должно переболеть и сформируется коллективный иммунитет, который начнет действовать, когда иммунитет будет иметь 80-90% населения. Сегодня мы еще не достигли такого уровня.

Однако есть и плохие новости. Сегодня данные зарубежных научных центров говорят о том, что на COVID-19 начали болеть дети. В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. Поэтому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние, а они в организованных коллективах и здесь тоже есть риск, что именно среди них может быть вспышка.

Какая сейчас ситуация в больнице, изменились ли симптомы коронавируса? Есть пациенты со штаммом "Дельта"?

В нашей больнице лечили трех больных, у которых официально подтвердили штамм "Дельта". Один человек — это гражданка Российской Федерации, другие лица, что прибыли из Великобритании. На сегодня все эти люди вписаны из стационара, они полностью выздоровели.

Если смотреть на ход, то сначала эти люди наблюдали незначительное повышение температуры, катаральные явления. Причем ни обоняние, ни вкус у них не пропадал, тогда как раньше это был признак болезни. Они вроде бы и неплохо себя чувствовали, а потом внезапно начала развиваться дыхательная недостаточность, появился кашель. Во всех них были зафиксированы двусторонние поражения легких. Была высокая температура, процент поражения легких составил ориентировочно 40-50%. Только применяя все необходимые медикаменты, которые являются рекомендованы при лечении коронавируса, удалось их спасти.

В Израиле, где полностью вакцинированы почти 58% населения, фиксируют вспышку коронавируса, количество больных и госпитализаций растет каждый день. Почему так? Нет ли угрозы том, что и в Украине будут болеть вакцинированы?

Такая угроза постоянно существует и мы уже об этом говорили, что расслабляться нельзя, потому что Украина — это страна эпидемий. У нас постоянно есть угрожающая эпидситуация по большинству инфекционных болезней, в том числе и по коронавирусу.

В Израиле так случилось, потому что мне кажется, там ослабили противоэпидемические мероприятия. Люди начали ходить без масок, страна открылась для туристов. И возможно на фоне этого и выросло количество больных коронавирусной болезнью.

Поэтому сейчас в медицинских кругах звучат вопросы о том, что нужно делать ревакцинацию через 6 месяцев после завершения 2 этапа вакцинации. Такие мысли есть и в Англии, и в США, но на сегодня 100% подтверждение этой теории нет, а потому это только дискуссии в медицинских кругах. ВОЗ также официально этого не позволяет. Хотя, если взять компанию Pfizer, то там уже предоставили рекомендации о том, что нужно будет делать и третью прививку их вакциной. Поэтому возможно и действительно нужно будет делать третью вакцину для большей защищенности.

Еще один нюанс заключается в том, что есть инфекционные болезни, к которым вырабатывается иммунитет, и он есть на протяжении всей жизни человека. Например, ветряная оспа. Я на протяжении многих лет своей работы не встречал случая, чтобы человек, который переболел этим заболеванием, заразилась еще раз. Зато коронавирус — это острая вирусная инфекция и такого пожизненного иммунитета, несмотря на прививку, человек не получает. Он распространяется по примеру гриппа, которым человек может болеть каждый год. А мы в своей практике встречали такие случаи, когда человек заражался гриппом в начале эпидсезона и в конце. И возможно это был просто другой штамм гриппа. Такая же история с коронавирусом. Например, если человек заболел, но в силу разных причин нет у нее иммунитета, то он может повторно болеть коронавирусом. У нас в течение года было 3 случая, когда люди имели подтвержденный коронавирус и впоследствии через 6-7 месяцев они снова попадали к нам с положительным тестом на COVID 19. Поэтому, несомненно, рано расслабляться. Нужно помнить об опасности и то, что существует очень много штаммов коронавируса. Также и вакцины разрабатывали для одних штаммов коронавируса, когда еще не было известно о циркуляции штамма "Дельта". Вот и еще одна причина, почему в Израиле произошла вспышка инфекции.

Недавно читал в американском журнале, в котором говорилось, что ученые из США рассматривают вопрос о том, что возможно штамм "Дельта" будет эталонным для выработки новых вакцин против коронавирусной болезни.

Раньше говорили, что пандемия закончится, когда мы достигнем коллективного иммунитета. Которые сейчас прогнозы?

Этот тезис является актуальным и сегодня. Потому что коронавирус — это острая инфекционная болезнь. В течение последнего столетия, когда развивалась медицинская наука, все попытки вмешаться в эпидемический процесс закончились фиаско. И сегодня триада инфекционной болезни выглядит так: возбудитель болезни, факторы передачи и самое главное — благоприятный организм. Если человечество достигнет 80% тех, кто переболел или привился от коронавируса, то я думаю, что тогда мы преодолеем эту инфекционную болезнь и данную пандемию. По математическим прогнозам, это может быть достигнуто, если не будет непредвиденных обстоятельств, в середине 2022 года. Но опять же, этот математический прогноз может подвергать корреляции, то есть это может быть или на несколько месяцев быстрее или позже. Но сегодня считается, что именно в 2022 мы имеем шансы победить болезнь.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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