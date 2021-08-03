Затишье перед бурей: врач-инфекционист рассказал, почему в Украине нет вспышки коронавируса

В Украине есть опасность вспышки штамма "Дельта".

В Украине летом уменьшилось количество больных коронавирусом, однако это может быть затишьем перед бурей.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

"Общее количество больных у нас несколько уменьшилось, показатели летальности также снизились. Но, как по мне это — такое затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм "Дельта", главным фактором которого - это много мутаций и он более заразный и более агрессивный для человеческого организма. И в этом его главная опасность ", — сказал Сергей Федоренко.

Врач объяснил, почему в Украине сейчас спокойная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"Что касается Украины, то это можно объяснить несколькими факторами. Первое — это то, что у нас сейчас лето. В этот период большинство людей уезжает на отдых. Поэтому общее количество населения в крупных городах уменьшается. Второе - украинцы все же прислушались к советам медиков о необходимости вакцинации. И мы каждый день читаем о том, что темпы вакцинации растут и это свидетельствует о том, что большой процент населения все же вакцинируется. Третий фактор — все же многие переболели. А преодолеть вирусную инфекцию можно или вакцинацией, или большинство население должно переболеть и сформируется коллективный иммунитет. А он начнет действовать, когда иммунитет будут иметь 80-90% населения. Сегодня мы еще не достигли такого уровня", — подчеркнул медик.

Напомним, врач назвал дату, когда в Украине закончится эпидемия коронавируса.

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