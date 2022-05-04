Затменный газом и властью: как Орбан стал «адвокатом» Путина в Европе и почему блокирует поставки оружия Украине

Венгрия фактически является одной из стран Европейского Союза, с которой у России теснейшие связи, а руководство страны, кремлевский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — некоторые общие интересы и позиции.
Глава венгерского правительства неоднократно называл Путина своим политическим образцом. Позицию Орбана не изменили ни незаконная аннексия Крыма с Россией и оккупация Донбасса, ни военные преступления РФ в Сирии. Полномасштабная война в Украине, которую развязал кремлевский диктатор, также не поколебала курс Орбана.
В то же время, хотя официальный Будапешт годами блокировал амбиции Украины по НАТО и ЕС, Орбан после 24 февраля, когда РФ полномасштабно напала на Украину, поддержал и скорейшее членство Украины в ЕС, и международные санкции против России. Однако Орбан до сих пор воздерживается от какой-либо критики инициатора этой хладнокровной войны – Путина, и все еще стремится обеспечить дешевые поставки российского газа для Венгрии и не участвует в военной поддержке Украины для защиты от варварских атак РФ.
ТСН.ua рассказывает о дружбе венгерского премьера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Тесные связи Орбана с Путиным
Виктор Орбан познакомился с Путиным в далеком 2009 году. Тогда венгерский консерватор в первый раз встретился с главой Кремля в русском Петербурге на съезде «Единой России». Уже тогда он пообещал кремлевскому главе, что контракт на модернизацию единственной в Венгрии АЭС в Пакше получит Россия.
С 2010 года, когда Орбан снова стал премьером Венгрии, политик неоднократно бывал в России и несколько раз принимал Путина в Будапеште.
В разных заявлениях Орбан последовательно описывал Путина, как мудрого государственного деятеля и друга Венгрии, противопоставляя поведение России в поведении Запада. А летом 2014 года глава правительства Венгрии объявил Россию – вместе с Китаем и Турцией – политическими моделями, которые следует подражать.
"Это безумие — демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей... Следует признать, что Путин снова сделал свою страну сильной. Россия — снова глобальный политический игрок... ЕС не понимает, что по отношению к России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России плохая, потому что она слишком однобокая", — цитирует заявление Орбана от 2018 года ВВС.
По словам Петера Креко, директора Будапештского Института политического капитала, отношения между Путиным и Орбаном подкрепляются экономической зависимостью, а также идеологическими подобиями.
"Венгрия Орбана очень далека от путинской России, но Орбан уже упомянул, что Россия является одним из его образцов для подражания", — сказал Креко CNN.
Официальный Будапешт годами активно сотрудничал с Москвой в энергетике, удовлетворяя все капризы Путина в отношении российского газа, критиковал санкции ЕС, наложенные на Россию за незаконную аннексию украинского Крыма и из-за войны войны на Донбассе, и блокировал сближение Украины с НАТО и ЕС.
Кроме того, свидетельством тесных связей Москвы и Будапешта стало то, что во время пандемии коронавируса Венгрия первой из стран ЕС приобрела вакцину от COVID-19 российского производства, хотя она не была одобрена европейскими регуляторами.
Имелись также коммерческие и энергетические соглашения. Например, недавно в Сети появился список мер пророссийской политики, предпринимаемых правительством Орбана за последние 12 лет, одной из таких мер является долгосрочный газовый контракт между Венгрией и Россией в обмен на более низкие цены по сравнению с ее европейскими партнерами.
Несмотря на продолжающуюся агрессию РФ, Орбан по-прежнему считает свои отношения с Путиным оправданными и правильными. Уже после полномасштабного нападения РФ на Украину, в марте венгерский политик заявил: "Что касается российского президента, то то, о чем я с ним до сих пор согласился, он всегда придерживался, и мы тоже. Венгерско-российские отношения были сбалансированы и справедливы до недавнего времени".
Балансирование Орбана между ЕС и Путиным во время войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Будапешт буквально дистанцировался от остальной Европы по дипломатической борьбе с Москвой – венгерский премьер не поддерживает санкции ЕС против российской нефти и газа. А месяц назад, когда Кремль начал шантажировать Европу и выдвигать условие оплаты газа рублями, Орбан сказал, что Венгрия готова пойти на это, хотя это, к слову, и противоречит политике Европейского Союза.
Венгрия стала единственным европейским государством, отказавшимся предоставить оружие Украине для защиты от РФ — вооружением даже не разрешается проходить через венгерскую территорию. Сам же Орбан был уверен, что Путин не будет полномасштабно нападать на Украину.
"Орбан не гнушается ничем. Он — хладнокровный тактик, которому личные интересы значительно важнее, чем, например, интересы ЕС или НАТО. Если угодно, он — адвокат Путина в западном мире. Во всяком случае, ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу. с Путиным так тесно, как Орбан", — писал Дамир Фрас в комментарии, опубликованном изданиями германской редакционной сети RND в начале февраля 2022 года.
В конце концов, когда 24 февраля российский диктатор все же сделал это, Орбан в определенной степени повернулся к своему партнеру спиной – венгерский премьер поддержал санкции, предложил поддержку Украине и принял украинских вынужденных беженцев в свою страну. Венгрия перестала блокировать желание Украины присоединиться к ЕС и НАТО.
Но уже через неделю позиция изменилась и действия Орбана начали говорить громче слов. Орбан воздерживается от любой критики инициатора этой хладнокровной войны – Путина. Да, в недавнем разговоре с главой Кремля, Орбан сказал, что в современном мире нужно тщательно решать, во что верить, ведь все легко подделать.
По его словам, зверства, которые происходят в Украине из-за войны войны, должны быть расследованы. Но говоря о сверхжестоких убийствах жителей Бучи, он уклонялся от резких обвинений и осуждений.
В то время как все остальные страны Центральной и Восточной Европы прекратили сотрудничество с Международным инвестиционным банком России, Венгрия этого не сделала; когда премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились в Киев, который героически выстоял перед российскими войсками, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку народу, Орбан не уехал, а его спикер сказал: "Премьер знает о визите, но сейчас он не планирует ехать в Киев".
Также Орбан заявил, что не будет поддерживать ограничения против российского энергетического сектора, поскольку большинство газа и нефти в страну идет из РФ (по данным венгерских чиновников, страна получает 85% газа и более 60% нефти из России).
"Если санкции будут распространены на энергетику, возникнет ситуация, в которой венгерская экономика окажется под невыносимым давлением, и между тем это, вероятно, не отразится на россиянах", — объяснял ранее CNN пресс-секретарь венгерского правительства.
Более того, несмотря на российское вторжение в Украину, правительство Орбана все еще защищает соглашение на строительство стоимостью 12,5 миллиарда евро, заключенное с российской государственной корпорацией «Росатом», предназначенное для расширения венгерской АЭС «Пакш».
Зачем Орбан укреплял связку с Россией
Как пишет Foreign Рolicy, есть три причины, почему Орбан сейчас имеет тесные отношения с РФ:
- Первая – экономическая. За последние 12 лет Орбан укрепил связи Венгрии с Россией и другими восточными диктатурами, доказывая прагматизм во внешней торговле и бизнесе. Правящая партия «Фидес» многое инвестировала в свои двусторонние отношения с Россией, включая многочисленные деловые связи, закупала новые вагоны метро из России и т.д.
- Вторая причина – идеологическая. Хотя Орбан оправдывал тесные отношения с Россией, ссылаясь на национальные интересы, идеологическая близость между Венгрией Орбана и Россией Путина становится все более очевидной. С 2014 года, когда премьер Венгрии впервые упомянул Россию как "образец для подражания", Орбан неоднократно критиковал западную либеральную демократию. Многие его шаги были предприняты по примеру Путина.
- Третья причина – геостратегическая. Орбан надеялся, что его политика последних 12 лет будет соответствовать новому мировому порядку, который отличался бы подъемом авторитарных систем России и Китая. Впрочем, как пишет издание, близкие отношения Орбана с Путиным ослепили его от очевидных угроз, которые Россия несет не только Украине, но и западной демократии.
«Послание» Путина через Орбана
Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона 2 мая заявил, что "Венгрия была предупреждена заранее Путиным о нападении на Украину". А у Орбана якобы были планы на часть украинского Закарпатья.
«Вы видели ее позицию. Она почему-то считала, что может унести часть территории. Этого никогда не будет. Победа будет за нами. А эта страна так себя вела... увидим, какие последствия будут для этой страны по итогам войны", — сказал Данилов.
И хотя посольство Венгрии в Украине выразило возмущение из-за такого заявления, назвав «ложными и необоснованными обвинениями», Орбан в разговоре с Папой Римским проговорился, что знает о планах Путина насчет Украины. По его словам, якобы Путин хочет закончить войну в Украине до 9 мая.
Ранее сам Орбан официально заявлял, что пригласил Путина на переговоры о прекращении огня в Украине в Будапешт вместе с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам венгерского премьера, Путин отреагировал "положительно", но выдвинул несколько условий. О том, какие это условия, венгерский лидер не сказал.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал действия Орбана "медийным хайпом". По его словам, возможная встреча лидеров в Будапеште пока не обсуждается.
Обострение отношений с Зеленским
Уже после очередных выборов в Венгрии, на которых Орбан снова сохранил свой пост, в своей речи он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из своих оппонентов.
В свою очередь, украинский лидер в обращении в Евросовете резко, но конструктивно ответил: "Послушай, Виктор… Ты колеблешься — вводить санкции или нет. Колеблешься, пропускать оружие или нет. Торговать с Россией или нет. Нет времени колебаться, пора уже решать».
Напомним, Польша заморозила отношения с Венгрией из-за дружбы Орбана с Путиным.
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