"Зато не скучно смотреть в окно": локомотив "Укрзалізниці" заискрился во время движения, что случилось (видео)

Украинцы шутят, что это "космолет".

Пассажиры "Укрзалізниці" опубликовали в TikTok видео, на котором из окна поезда Харьков-Киев видны многочисленные искры.

На записи люди, сидящие в плацкарте, удивляются и снимают инцидент на свои телефоны.

В Сети шутят: "Это украинские реалии, зато не скучно смотреть в окно", "Космолет. Через звезды в Ужгород", "Фейерверк запрещен, а здесь бесплатный".

Многие пользователи в комментариях под видео спрашивают, что произошло с поездом. Люди предполагают, что-то произошло с локомотивом или это "двигатель для преодоления скорости света".

Как объяснили ТСН.ua в "Укрзалізниці", инцидент произошел в поезде №113, который следовал из Харькова в Киев. На станции Песчанка произошло краткосрочное искрение локомотива.

"Неисправность была устранена за 16 минут. Поезд прибыл по расписанию", — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, "Укрзалізниця" сообщила об обновлении правил перевозок. Теперь пассажирам будут возвращать полную стоимость билетов, а оформление заказов для перевозки организованных групп пассажиров станет проще.

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